В середине февраля проект Rustler, который сами разработчики, никого не стесняясь и ничего не скрывая, называют средневековой пародией на Grand Theft Auto, успешно собрал всю необходимую для своего создания сумму на Kickstarter. Теперь же, вскоре после окончания Kickstarter-кампании, авторы решили продемонстрировать свою уверенность в Rustler и объявили о том, что у проекта будет бесплатный пролог. Иными словами, своеобразная демоверсия. Когда точно откроется доступ к прологу, не сообщается; вместо этого авторы ограничились классическим для современного игропрома «Скоро».

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Напомним, что в Rustler мы принимаем на себя роль средневекового разбойника, которому предстоит выполнять самые разные соответствующие сеттингу задания, включая даже самые безумные и нелепые.

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По предварительным данным, релиз Rustler должен состояться этой осенью.