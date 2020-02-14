Средневековая пародия на GTA успешно собрала необходимую сумму на Kickstarter
В конце января студия Jutsu Games отправилась на Kickstarter искать у игрового сообщества финансовой помощи для разработки своего проекта Rustler, представляющего собой пародию на Grand Theft Auto (причём на её первые две части) в средневековом сеттинге. Авторам требовалось почти $19 тысяч долларов, и на момент написания данных строк сумма собранных средств уже приблизилась к $20 тысячам.
рекламаВпрочем, впереди у Jutsu Games ещё пятнадцать суток Kickstarter-кампании, и подводить итоги пока преждевременно.
рекламаRustler не просто так сравнивают GTA (у неё даже в скобках название Grand Theft Horse), ведь мы примем на себя роль средневекового бандита, которому предстоит выполнять различные, порой даже самые нелепые задания. Вместо автомобилей здесь лошади, а вместо «огнестрела» — холодное и метательное оружие.
Релиз предварительно намечен на осень этого года. Проект шуточный, и отношение к нему должно быть соответствующим.
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