Вчера вечером PC-версия Borderlands 3 после полугодовой эксклюзивности в Epic Games Store наконец-то добралась до Steam. Конечно, можно было предположить, что желающих дождаться Steam-релиза будет много, но на деле их оказалось настолько много, что Borderlands 3 уверенно ворвалась в топ-12 самых популярных игр в сервисе. А если мысленно «опустить» недостижимые для простых игр результаты «онлайна» CSGO, Dota 2 и PUBG, то Borderlands 3 и вовсе с лёгкостью попадает в топ-10.

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На момент написания данной заметки «онлайн» Borderlands 3 в Steam составил 51 717. Статистика постоянно увеличивается, поэтому ещё рано говорить о рекордах. Но одно совершенно точно: Borderlands 3 стартовала в Steam многократно лучше, чем Metro Exodus. По всей видимости, 50-процентная скидка делает своё дело.

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Стоит отметить, что в конце марта Borderlands 3 получит второе сюжетное дополнение из как минимум трёх запланированных к релизу в текущем году.