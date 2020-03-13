PC-версия Borderlands 3 добралась до Steam
Поклонники мира Borderlands, предпочитающие играть на компьютерах, в сентябре прошлого года столкнулись с неприятностью: третья часть серии на PC на полгода стала эксклюзивом для Epic Games Store. Не успели мы и глазом моргнуть, как полгода пролетели, и вот, теперь приобщиться к Borderlands 3 могут даже самые верные клиенты магазина дядюшки Гейба.
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Вплоть до 20 марта на все издания Borderlands 3 в Steam будет распространяться 50-процентная скидка, так что игру можно будет приобрести за 999 рублей вместо номинальных 1 999 рублей.
рекламаВажно: разработчики предусмотрели возможность кроссплея между версиями Borderlands 3 для Steam и Epic Games Store, так что не переживайте — вы и ваш друг, который предпочёл не ждать полгода, всё же сможете сыграть вместе.
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