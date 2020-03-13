Студия PlatinumGames, лучше всего известная по серии Bayonetta, а также по Nier Automata и Vanquish, рассказала о том, что вовсю создаёт свой собственный игровой движок, предназначенный для игр нового поколения. Пока что движок существует под рабочим названием PlatinumEngine.

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Работа над PlatinumEngine ведётся с 2018 года. На столь серьёзные вложения ресурсов студия пошла после того, как не нашла в популярных проприетарных игровых движках Unreal Engine 4 и Unity необходимых для своих проектов функций. Как поясняют программные инженеры компании, во главу угла в новом движке поставлены его гибкость, функциональность, удобство использования, ну и, конечно же, возможности для создания передовой графики.

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В настоящее время PlatinumGames трудится над Project G.G., Babylon’s Fall и несколькими другими проектами, анонс которых ещё только предстоит. Какие из них в итоге будут использовать PlatinumEngine, пока можно лишь гадать.