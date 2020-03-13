Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PlatinumGames работает над собственным игровым движком нового поколения

1
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Студия PlatinumGames, лучше всего известная по серии Bayonetta, а также по Nier Automata и Vanquish, рассказала о том, что вовсю создаёт свой собственный игровой движок, предназначенный для игр нового поколения. Пока что движок существует под рабочим названием PlatinumEngine.

реклама

Работа над PlatinumEngine ведётся с 2018 года. На столь серьёзные вложения ресурсов студия пошла после того, как не нашла в популярных проприетарных игровых движках Unreal Engine 4 и Unity необходимых для своих проектов функций. Как поясняют программные инженеры компании, во главу угла в новом движке поставлены его гибкость, функциональность, удобство использования, ну и, конечно же, возможности для создания передовой графики.

реклама

В настоящее время PlatinumGames трудится над Project G.G., Babylon’s Fall и несколькими другими проектами, анонс которых ещё только предстоит. Какие из них в итоге будут использовать PlatinumEngine, пока можно лишь гадать.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

platinumgames
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

PlatinumGames работает над собственным игровым движком нового поколения
1
Релиз гоночного боевика Fast & Furious Crossroads по «Форсажу» отложили на неопределённый срок
1
Живописные пейзажи Таймыра в свежем видео симулятора бездорожья SnowRunner
3
Новая порция слухов о возможном перезапуске Silent Hill
+
Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project уже доступна для загрузки
10
Слух: Activision трудится над заменой для Destiny и несколькими новыми Call of Duty
3

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 189
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 85

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
92
VRM плавится - пользователь радуется
77
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
27
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
13
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
12
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
9
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
3

Сейчас обсуждают

Inttz
17:18
Уберите из лексикона слово Полиядерные,это вам поможет
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
for2ne
17:18
Если и перенесут то просто чтобы у людей не было ощущения что Интел попала в яму. Понятно что эти процы никакой революции не привнесут, но позволят сохранить лицо, если промежуток между выпусками буде...
Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось
Антон Желакович
17:17
Мы гоняли бенчмарки метро исход с лучиками на 3700х + 2080 супер и 9900к+2070S и при одинаковых настройках система на амд была лучше связки на интел только по максимальному фпс, по минималке и среднем...
Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
LoL
17:15
Главное верить)
Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось
VRoman
17:15
А с чего бы? Кристалл тот же. Разводка только в подложке изменилась и всё.
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
Bojack Horseman
17:14
.- По предварительной информации, пиковая частота процессора будет составлять.- Мне кажется, или предложение как-то не завершено? Наверное, автор хотел написать так: - По предварительной информации, ...
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
VRoman
17:11
А для этого всего лишь надо урезать зарплату рабочим на 50%. Всего-то!
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
mimigen
17:11
А где здесь бунтари, Alex23? Я пока встречал тех, кто пользовался безнаказанностью. Вы хотите быть с ними?
AMD Ryzen 9 3900X против Intel Core i9-9900K – сравнение Hardware Times
Ромэо Джульетин
17:09
Какое отношение эта новость имеет к тематике данного ресурса ?
Релиз гоночного боевика Fast & Furious Crossroads по «Форсажу» отложили на неопределённый срок
Alex23
17:09
Бунтари не сдавать позиции! Всех не перебьют!
AMD Ryzen 9 3900X против Intel Core i9-9900K – сравнение Hardware Times
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем