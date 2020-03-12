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За первые сутки в Call of Duty Warzone сыграли шесть миллионов человек

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Поздним вечером по московскому во вторник состоялся релиз королевской битвы Call of Duty Warzone на базе прошлогодней Modern Warfare. Проект неоднократно «сливали», поэтому уровень ожидания был заранее высоким, и данный факт уже был статистически подтверждён просмотрами на Twitch. Теперь же более серьёзная и официальная статистика: за первые сутки в Call of Duty Warzone сыграли более шести миллионов человек.

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Разработчики поблагодарили сообщество и заявили, что на этом всё только начинается. Стоит напомнить, что Call of Duty Warzone — это динамичная королевская битва, которая проходит на гигантской карте, где можно в том числе увидеть знакомые по предыдущим частям серии локации.

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Игровой процесс отличается динамичностью и уникальными правилами, в частности, механикой возрождения: если вас убили, то вы должны сразиться с другим несчастным на арене (очень оригинально и весело называемой ГУЛагом) за право вновь вернуться на «этот свет». Если вы проиграли в поединке, то остаётся только надеяться на союзника по отряду, который может «выкупить» вашу жизнь. При игре в сольном режиме кроме себя рассчитывать не на кого, и поражение будет означать завершение вашего присутствия в конкретном матче.

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activision infinity ward call of duty modern warfare call of duty warzone
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