За первые сутки в Call of Duty Warzone сыграли шесть миллионов человек
Поздним вечером по московскому во вторник состоялся релиз королевской битвы Call of Duty Warzone на базе прошлогодней Modern Warfare. Проект неоднократно «сливали», поэтому уровень ожидания был заранее высоким, и данный факт уже был статистически подтверждён просмотрами на Twitch. Теперь же более серьёзная и официальная статистика: за первые сутки в Call of Duty Warzone сыграли более шести миллионов человек.
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Разработчики поблагодарили сообщество и заявили, что на этом всё только начинается. Стоит напомнить, что Call of Duty Warzone — это динамичная королевская битва, которая проходит на гигантской карте, где можно в том числе увидеть знакомые по предыдущим частям серии локации.
рекламаИгровой процесс отличается динамичностью и уникальными правилами, в частности, механикой возрождения: если вас убили, то вы должны сразиться с другим несчастным на арене (очень оригинально и весело называемой ГУЛагом) за право вновь вернуться на «этот свет». Если вы проиграли в поединке, то остаётся только надеяться на союзника по отряду, который может «выкупить» вашу жизнь. При игре в сольном режиме кроме себя рассчитывать не на кого, и поражение будет означать завершение вашего присутствия в конкретном матче.
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