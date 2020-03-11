Stadia-версия DOOM Eternal должна была поддерживать «настоящее» 4K, но не получилось
Когда Google в прошлом году презентовала свой «облачный» сервис Stadia, одной из основных поддерживающих её игр стал боевик DOOM Eternal. Тогда нам сообщали, что Stadia-версия DOOM Eternal будет функционировать в «настоящем» разрешении 4K, однако вчера выяснилось, что слова были взяты назад: Bethesda уточнила, что Stadia-версия новинки применяет «апскейл» до 4K с номинального разрешения 1800p.
реклама
По данному параметру Stadia-версия DOOM Eternal соответствует версии для Xbox One X — до 4K на данной консоли разрешение тоже «растягивается» с номинальных 1800p. Всё бы ничего, вот только производительность Stadia, по заявлениям её создателей, превосходит производительность обеих обновлённых консолей текущего поколения вместе взятых.
рекламаВ прошлом году Google уточняла, что выбор рабочего разрешения и частоты кадров остаётся за разработчиками. Вероятнее всего, то же самое произошло и с DOOM Eternal, а сама Google Stadia вполне поддерживает «нативное» 4K.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила