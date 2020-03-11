Когда Google в прошлом году презентовала свой «облачный» сервис Stadia, одной из основных поддерживающих её игр стал боевик DOOM Eternal. Тогда нам сообщали, что Stadia-версия DOOM Eternal будет функционировать в «настоящем» разрешении 4K, однако вчера выяснилось, что слова были взяты назад: Bethesda уточнила, что Stadia-версия новинки применяет «апскейл» до 4K с номинального разрешения 1800p.

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По данному параметру Stadia-версия DOOM Eternal соответствует версии для Xbox One X — до 4K на данной консоли разрешение тоже «растягивается» с номинальных 1800p. Всё бы ничего, вот только производительность Stadia, по заявлениям её создателей, превосходит производительность обеих обновлённых консолей текущего поколения вместе взятых.

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