Ubisoft тоже выступила в поддержку NVIDIA GeForce NOW
На прошлых выходных глава Epic Games Тим Суини поддержал NVIDIA GeForce NOW, заявив, что компания разрешает запуск своих (и согласившихся на это разработчиков сторонних распространяющихся в EGS проектов) игр с помощью данного «облачного» сервиса.
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Спустя некоторое время в электронном письме редакции издания Kotaku вице-президент Ubisoft по вопросам партнёрства Крис Эрли сообщил, что компания полностью поддерживает NVIDIA GeForce NOW и позволяет с помощью данного сервиса играть во все свои игры, распространяющиеся через Ubisoft Store и другие магазины.
рекламаВпрочем, есть среди крупных издателей и те, кто без энтузиазма восприняли появление GeForce NOW и попросили удалить свои игры из сервиса после периода бета-тестирования. Одни рассчитывали только на бета-тест, другим не по нраву модель распространения, игры третьих вообще были добавлены в сервис без их ведома, и так далее. По этой причине пока что GeForce NOW сложно назвать полноценной заменой игровым устройствам.
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