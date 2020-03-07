Epic Games полностью поддерживает «облачный» сервис GeForce NOW
Последнее время «облачный» сервис NVIDIA GeForce NOW всплывает в новостных лентах с похожими заголовками: «Издатель N удалил все свои игры из сервиса». В этой связи у многих, кто ратуют за «облако» и предоставляемые им возможности, начали возникать тревожные мысли о судьбе сервиса.
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И вот, сегодня в защиту GeForce NOW выступил глава Epic Games Тим Суини. В своём Twitter господин Суини сообщил о том, что его компания полностью поддерживает GeForce NOW и позволяет с его помощью играть во все игры производства Epic Games (в частности, Fortnite), а также давшими на это согласие играми-эксклюзивами Epic Games Store.
рекламаСуини считает, что благодаря отсутствию налога на прибыль с игр GeForce NOW на данный момент — это самый дружелюбный «облачный» сервис для разработчиков и издателей, и если игровые компании хотят привести индустрию в более здоровое состояние, то им следует поддерживать подобные сервисы. Более того, в идеале, по мнению Суини, подобные системы могут положить конец монополиям из «клуба 30%».
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