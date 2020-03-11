Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии

4
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
1660Ti по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Вчера вечером Sony и Guerilla Games официально сообщили о том, что Horizon Zero Dawn летом доберётся до персональных компьютеров. Данная новость, несомненно, радостная, однако есть и те, кому это решение издателя и разработчиков показалось оскорбительным. Отдельные личности даже писали, что разработчики данной новостью испортили им день рождения.

реклама

Негатив по поводу анонса PC-версии Horizon Zero Dawn сильно возмутил бывшего продюсера игры Сэма Шарма. Господин Шарма недоумевает, как новость о том, что ещё больше людей смогут пройти Horizon Zero Dawn и получить удовольствие, в принципе может быть негативной. «Да что с вами не так?», — совершенно справедливо спрашивает Шарма.

реклама

Важно напомнить, что Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 три года назад — в феврале 2017-го — и всё это время обладатели консолей от Sony пользовались статусом эксклюзивности игры, в чём их никто не упрекал.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

horizon zero dawn guerilla games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
4
Энтузиаст показал, как выглядел бы ремейк Half-Life с трассировкой лучей
1
Состоялся релиз Ori and the Will of the Wisps
2
Отечественная Pathfinder Wrath of the Righteous собрала более $2 млн на Kickstarter
2
Норман Ридус заявил, что ведёт переговоры с Хидео Кодзимой об участии в новом проекте
3
Call of Duty Warzone мгновенно ворвалась на первое место на Twitch
6

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 79
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 184
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
282
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
70
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
82
Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020
7
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
11
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
4

Сейчас обсуждают

Акакий Жопиков
14:19
И получил подзатыльник от начальника)
Один из дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. показал странный скриншот из разработки на движке Unreal Engine 4
Kolyasorokin
14:19
Встройка это уровень мх150, мобильная 1650 почти равна десктопной, а это совсем другой уровень.
Стали известны цены первых ноутбуков на базе AMD Ryzen 4000: от 655 долларов до 1820 долларов
Cages
14:19
Просто у задротров ничего в жизни нет, а наличие эксклюзивов на их любиомй ПС4 поднимает их ЧСВ.
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
Акакий Жопиков
14:18
Ну наконец то можно спокойно смотреть порно 💪
Microsoft победила заразивший 9 млн. компьютеров ботнет Necurs
warmuza
14:18
Главный навык 21 века - это умение оскорбиться.
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
warmuza
14:17
это бан
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
Акакий Жопиков
14:17
У меня фен фирмы biostar)
Материнская плата Biostar A10N-9630E оснащена процессором AMD Bristol Ridge
Акакий Жопиков
14:15
Хотя можно в сервант поставить 🤔
Стали известны цены первых ноутбуков на базе AMD Ryzen 4000: от 655 долларов до 1820 долларов
warmuza
14:14
Илон Маск собирается построить новый завод в США для выпуска Cybertruck
Акакий Жопиков
14:12
Причина проста: слишком много одежды на женщинах в игре (не баньте плез)))))🙏
Бывшего продюсера Horizon Zero Dawn возмутило недовольство некоторых игроков анонсом PC-версии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем