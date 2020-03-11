Вчера вечером Sony и Guerilla Games официально сообщили о том, что Horizon Zero Dawn летом доберётся до персональных компьютеров. Данная новость, несомненно, радостная, однако есть и те, кому это решение издателя и разработчиков показалось оскорбительным. Отдельные личности даже писали, что разработчики данной новостью испортили им день рождения.

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Негатив по поводу анонса PC-версии Horizon Zero Dawn сильно возмутил бывшего продюсера игры Сэма Шарма. Господин Шарма недоумевает, как новость о том, что ещё больше людей смогут пройти Horizon Zero Dawn и получить удовольствие, в принципе может быть негативной. «Да что с вами не так?», — совершенно справедливо спрашивает Шарма.

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Важно напомнить, что Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 три года назад — в феврале 2017-го — и всё это время обладатели консолей от Sony пользовались статусом эксклюзивности игры, в чём их никто не упрекал.