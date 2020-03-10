Bethesda продолжает проводить предпродажную подготовку DOOM Eternal. Сегодня издательство опубликовало свежий видеоролик, в котором наглядно продемонстрированы широкие возможности кастомизации внешнего вида Палача Рока. Игрокам позволят не только изменять цвета экипировки, но и полностью менять облачение героя: из солдата Палач Рока может превратиться в пылающего демона или в милого бело-розового единорога с крылышками. Всё зависит от личных предпочтений игрока.

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Стоит отметить, что в DOOM Eternal не будет микротранзакций, поэтому косметику для Палача Рока, по всей видимости, придётся получать путём выполнения специальных заданий или же разблокировки достижений.

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Напоминаем, что релиз DOOM Eternal состоится уже 20 марта на всех актуальных платформах, в том числе в Google Stadia. Вместе с DOOM Eternal выйдет и переиздание DOOM 64.