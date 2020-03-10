Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64

2
RTX 2070 по старому курсу, дешевле чем везде/это даром
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900

Как известно, игроки, оформившие предварительный заказ на DOOM Eternal, в подарок получают переиздание DOOM 64 для выбранной платформы. Поскольку обновлённая DOOM 64 (оригинал был эксклюзивом для консоли Nintendo 64) выйдет в один день с DOOM Eternal, то есть, уже через полторы недели, разработчики опубликовали в Steam её системные требования.

реклама

Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-750 или Intel Core i7-2600K;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R7 240 или Intel HD 530;
  • операционная система Windows 10.

реклама

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5-2400 или AMD Phenom II X6 1075T;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290X;
  • операционная система Windows 10.

Учитывая, что уровень графики в DOOM 64 не поражает воображение, вышеуказанные требования выглядят как минимум странно. Скорее всего, придётся дожидаться независимых тестов производительности, которые начнут появляться в Сети уже 20 марта параллельно с обзорами DOOM Eternal.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software doom eternal doom 64
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64
2
Сыграть в Call of Duty Warzone на PlayStation 4 в России не получится
2
Anno 1800 получит в этом году три дополнения, новый сезонный пропуск уже доступен для покупки
1
The Persistence, эксклюзив для PS VR, готовится к выходу на PC и консолях
+
Королевская битва Call of Duty Warzone представлена официально
17
Объявлена дата выхода третьего DLC для Shenmue III с азартными играми на круизном лайнере
+

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 69
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 173
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
69
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
95
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
65
Противостояние League of Legends и Dota 2, которое длится годами
15
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
34

Сейчас обсуждают

Николай Басенко
03:17
пацаны с одноядерными пеньками и 64мб оперативы напряглись
В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64
burobay
03:11
Системные требования продумывали лет 15 назад, сегодня их от балды пишут, да и все. А сборка DOOM 64 для ПК давно есть, технически безупречная, с настройками управления, графики и т.д. (но сама игра ч...
В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64
Kasyan
03:08
Лишь бы не бракованный пришел!
Дебют Radeon RX 590 GME принёс обозревателям больше разочарования, чем восторга
Александр Еремеев
03:04
У него все «Среднегеометрическое». А при таком раскладе NVIDIA GTX 1060 среди RX 5700 хоть иногда, но встречается! Вот для этих «средгегеометрических иногда« он и установил драйвера от NVIDIA :) Сред...
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
PhenixN70
03:01
Во-первых кукурузен дороже стоит на 20 баксов, во-вторых если его разгонять, то нужно покупать вентилятор хороший (баксов за 20, а то и за 50), плюс нужно более скоростную память под него. Интел купил...
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
Dark_Cloud
02:51
Я бы тоже. Это такая же местечковая история, как и этот микроцентр, который глобально ни на что повлиять не в состоянии. А акции, как и истории - они разные бывают. Вот когда MSRP райзена официально с...
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел до 400 долларов – конкуренция с Intel Core i9 9900К усиливается
Yolanda Tarska
02:49
1200 ещё неизвестно когда, а компьютер нужен прямо сейчас, подождать неделю-две можно, но больше зачем, тем более на 1200 будет тоже самое, если бы там вышли Ice Lake сразу, ну в мае! ладно бы ещё. 20...
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
Yolanda Tarska
02:46
В 98 году у меня было 850р, на Вднх на них была куплена Voodoo1 )) А через неделю кризис и на эти 850 уже можно было взять только S3 Trio.
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
daniel17
02:46
надо быть полным имбецилом, чтоб сейчас, накануне выхода 1200 купить что либо на 1151, тем более 9700К огрызок от обрезка ой7 10700К. Да и купить 2070супер тоже неразумно разница с 5700хт 10000 ...
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
Yolanda Tarska
02:45
У меня были такие же мысли и от делать нечего был куплен 9900K, но реально он не нужен, у подруги 9700К, ничем не отличается.
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем