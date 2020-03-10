В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64
Как известно, игроки, оформившие предварительный заказ на DOOM Eternal, в подарок получают переиздание DOOM 64 для выбранной платформы. Поскольку обновлённая DOOM 64 (оригинал был эксклюзивом для консоли Nintendo 64) выйдет в один день с DOOM Eternal, то есть, уже через полторы недели, разработчики опубликовали в Steam её системные требования.
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Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-750 или Intel Core i7-2600K;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R7 240 или Intel HD 530;
- операционная система Windows 10.
рекламаРекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5-2400 или AMD Phenom II X6 1075T;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290X;
- операционная система Windows 10.
Учитывая, что уровень графики в DOOM 64 не поражает воображение, вышеуказанные требования выглядят как минимум странно. Скорее всего, придётся дожидаться независимых тестов производительности, которые начнут появляться в Сети уже 20 марта параллельно с обзорами DOOM Eternal.
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