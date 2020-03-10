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Другое

Сыграть в Call of Duty Warzone на PlayStation 4 в России не получится

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Несколько часов назад Activision и Infinity Ward наконец-то официально представили Call of Duty Warzone — королевскую битву на базе Call of Duty Modern Warfare. Официальный анонс подтвердил все предыдущие утечки (разве что количество участников в матче будет не 200, а 150), а также огласил дату открытия доступа к режиму: сегодня, 10 марта, в 18:00 по московскому времени.

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Спустя некоторое время после анонса российское подразделение Activision объявило о том, что в России поиграть в Call of Duty Warzone на консолях PlayStation 4 не выйдет. Причина — отказ Sony Interactive Entertainment от выпуска в нашей стране Call of Duty Modern Warfare, на базе которой и создавалась Warzone.

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Стоит напомнить, что вскоре после анонса Call of Duty Modern Warfare стала объектом бурных обсуждений в эфирах федеральных СМИ: по сюжету игры, российская армия была показана в ней в крайне ненадлежащем, если не сказать оскорбительном виде. Чтобы обезопасить себя от проблем, Sony и отказалась распространять игру в России на своей платформе.

Обладателей PC (Battle.net) и Xbox One, к счастью, это не касается, и уже сегодня в 18:00 опробовать Call of Duty Warzone сможет любой желающий. Действительно любой: проект условно-бесплатный.

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Теги

activision infinity ward call of duty modern warfare call of duty warzone
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Сейчас обсуждают

Kachka
00:24
Такие новости нужно сразу помечать статусом СКУКА. кого эта тема вообще удивила, покажите мне хоть одного человека. я таких бесполезных новостей в день могу наклепать штук сто как минимум..1 звёздочка...
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Наиль Билалов
00:19
Ага, вы еще 1080ti с авито попросите, ну чтобы наверняка был топ по цена/производительность.
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zloezlo
00:10
создаешь новый акк в псн можно американский, можно украинский если русский язык нужен, забираешь варзон в местном сторе и уходишь на родной акк играть
Сыграть в Call of Duty Warzone на PlayStation 4 в России не получится
Leemick
00:02
У одного разработчика увидели один скрин. Но неизвестно был ли это именно сталкер. Я не был уверен стоит ли это публиковать, но если хотите - могу поделиться им.
Сессия вопрос-ответ про S.T.A.L.K.E.R. 2: о релизе игры, королевской битве, графике \ звуке, и другом
Leemick
00:01
Что конкретно имеете ввиду? Сам релиз сталкера? Или именно сессию вопросов-ответов с менеджером GSC?
Сессия вопрос-ответ про S.T.A.L.K.E.R. 2: о релизе игры, королевской битве, графике \ звуке, и другом
Magnum79
00:00
Не брызгать, не поливать и не крошить нас учили ещё в детском саду. Ем за компом всё. Во-первых, без последствий, во-вторых, пообедал, убрал за собой, руки помыл и всё чисто. Вроде несложно))
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Leemick
00:00
Если говорить именно про серию сталкер, то даже если и будут какие-то нестыковки в игре в плане механик, или графики, то лично для меня это не столь существенно. Ведь сталкер это атмосфера, разговоры ...
Сессия вопрос-ответ про S.T.A.L.K.E.R. 2: о релизе игры, королевской битве, графике \ звуке, и другом
Leemick
23:56
Мне кажется что игра, именно по духу и истории, должна превзойти наши ожидания :)
Сессия вопрос-ответ про S.T.A.L.K.E.R. 2: о релизе игры, королевской битве, графике \ звуке, и другом
Leemick
23:52
Спасибо за новость ;) Подправлю про анонс, не видел данной информации)
В сеть слили геймплей Call of Duty: Warzone
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