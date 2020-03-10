Сыграть в Call of Duty Warzone на PlayStation 4 в России не получится
Несколько часов назад Activision и Infinity Ward наконец-то официально представили Call of Duty Warzone — королевскую битву на базе Call of Duty Modern Warfare. Официальный анонс подтвердил все предыдущие утечки (разве что количество участников в матче будет не 200, а 150), а также огласил дату открытия доступа к режиму: сегодня, 10 марта, в 18:00 по московскому времени.
реклама
Спустя некоторое время после анонса российское подразделение Activision объявило о том, что в России поиграть в Call of Duty Warzone на консолях PlayStation 4 не выйдет. Причина — отказ Sony Interactive Entertainment от выпуска в нашей стране Call of Duty Modern Warfare, на базе которой и создавалась Warzone.
рекламаСтоит напомнить, что вскоре после анонса Call of Duty Modern Warfare стала объектом бурных обсуждений в эфирах федеральных СМИ: по сюжету игры, российская армия была показана в ней в крайне ненадлежащем, если не сказать оскорбительном виде. Чтобы обезопасить себя от проблем, Sony и отказалась распространять игру в России на своей платформе.
Обладателей PC (Battle.net) и Xbox One, к счастью, это не касается, и уже сегодня в 18:00 опробовать Call of Duty Warzone сможет любой желающий. Действительно любой: проект условно-бесплатный.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила