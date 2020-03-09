После того как Bethesda опубликовала (а затем вскоре удалила) со Steam-странички DOOM Eternal системные требования новинки, игроки усомнились в том, что проект хорошо оптимизирован. Но для того в наше время и существуют социальные сети, чтобы прояснять те или иные моменты.

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Так, в своём Twitter ведущий программист движка id Tech Билли Хан заявил, что DOOM Eternal оптимизирована лучше, чем DOOM 2016: новинка и играется мягче, и выглядит безукоризненно на PC. Учитывая, что DOOM 2016 тоже была превосходно оптимизирована, разработчики явно напрашиваются на комплименты.

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Также господин Хан отметил, что версии DOOM Eternal для всех консолей будут работать при шестидесяти кадрах в секунду. А вот видеокарту на PC может потребоваться заменить: DOOM Eternal очень требовательна к объёму видеопамяти, поэтому Хан рекомендует приобретать новые ускорители хотя бы с 8 Гбайтами набортной памяти. В противном случае может возникнуть необходимость жертвовать качеством текстур и другими графическими настройками.

Напоминаем, что DOOM Eternal выйдет 20 марта.