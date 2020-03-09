Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

DOOM Eternal порадует более качественной оптимизацией, чем DOOM (2016)

4
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
Ситилинк рушит цену 9900K
Еще одна крутая 2070 и даже дешевле
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ

После того как Bethesda опубликовала (а затем вскоре удалила) со Steam-странички DOOM Eternal системные требования новинки, игроки усомнились в том, что проект хорошо оптимизирован. Но для того в наше время и существуют социальные сети, чтобы прояснять те или иные моменты.

реклама

Так, в своём Twitter ведущий программист движка id Tech Билли Хан заявил, что DOOM Eternal оптимизирована лучше, чем DOOM 2016: новинка и играется мягче, и выглядит безукоризненно на PC. Учитывая, что DOOM 2016 тоже была превосходно оптимизирована, разработчики явно напрашиваются на комплименты.

реклама

Также господин Хан отметил, что версии DOOM Eternal для всех консолей будут работать при шестидесяти кадрах в секунду. А вот видеокарту на PC может потребоваться заменить: DOOM Eternal очень требовательна к объёму видеопамяти, поэтому Хан рекомендует приобретать новые ускорители хотя бы с 8 Гбайтами набортной памяти. В противном случае может возникнуть необходимость жертвовать качеством текстур и другими графическими настройками.

Напоминаем, что DOOM Eternal выйдет 20 марта.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software doom eternal
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Моддер исправил многолетнюю ошибку с «подтормаживаниями» в PC-версии Batman Arkham Knight
+
DOOM Eternal порадует более качественной оптимизацией, чем DOOM (2016)
4
Энтузиаст сравнил кадры из Microsoft Flight Simulator с реальными локациями
+
11,5 минут игрового процесса режима королевской битвы Call of Duty Modern Warfare
7
Официальный геймплейный трейлер Спауна для Mortal Kombat 11
1
Авторы файтинга Dead or Alive 6 извинились за функцию платной смены цвета волос персонажей
12
CD Projekt RED показала основной арт Cyberpunk 2077 с «мисс Ви»
12

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 170
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 23
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 41
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
41
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
168
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
84
Цены на комплектующие опять растут. Что делать, если вы собирались купить компьютер
20
Противостояние League of Legends и Dota 2, которое длится годами
14
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
49

Сейчас обсуждают

Alex23
16:28
лучше купить одну, но мощнее, а если две топовые? запасная.
Изучаем прирост fps при установке двух видеокарт Radeon RX 5700 – от экспертов unikoshardware
Shock Memes
16:22
"Важно помнить, что всё будет завесить от конкретной игры, а скорее от желания разработчика уделить немного времени оптимизации" улыбнуло. Будто бы ты знаешь, сколько времени и рессурсов надо чтобы оп...
Изучаем прирост fps при установке двух видеокарт Radeon RX 5700 – от экспертов unikoshardware
Simply_Maniac
16:20
В два раза больше черных экранов , наайс
Изучаем прирост fps при установке двух видеокарт Radeon RX 5700 – от экспертов unikoshardware
Sergiu Bunacalea
16:19
Боже упаси купить 2 видеокарты для игр . Все пользователи плачут крокодиловами слёзами на форумах
Изучаем прирост fps при установке двух видеокарт Radeon RX 5700 – от экспертов unikoshardware
Олег Смирнов
16:15
Школьник штоле? Нормальные юзеры не фигнёй занимаются, а по разным странам за эти деньги катаются. Пока школота в погоне за фпс ежегодно по комплектующим скачет.))
Процессоры Intel Core ждёт массовое снижение цен, самое время купить флагманский Core i9-9900K
Kyle Reeze
16:13
430 долларов сначала превратятся в 630 из за коронавируса, а уж потом можно будет пересчитывать на резко дешевеющий деревянный
Acer представила игровые мониторы с частотой обновления 240 Гц по цене от 430 долларов
Archont
16:12
Да
В мобильном сегменте Intel тоже предлагает Coffee Lake без графики
Haustmyrkr
16:11
Школоте лишь бы на бегу очередями стрелять.
11,5 минут игрового процесса режима королевской битвы Call of Duty Modern Warfare
Иванов Иван
16:11
не удивлюсь если завтра эти 430 долларов превратятся в 40к)
Acer представила игровые мониторы с частотой обновления 240 Гц по цене от 430 долларов
Haustmyrkr
16:09
Что там ещё оптимизировать-то? На 1060 в FHD на максах 50-60 fps стабильно...
DOOM Eternal порадует более качественной оптимизацией, чем DOOM (2016)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем