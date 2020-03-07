Bethesda наконец-то нашла в своих закромах совесть и опубликовала на официальной Steam-страничке DOOM Eternal системные требования боевика. Вы уже прочитали заголовок, поэтому рекомендованные требования не станут сюрпризом, но в самом материале нужно всё перечислить по порядку.

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Минимальные требования (разрешение 1920x1080 при 60 кадрах в секунду на низких настройках качества):

процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 3,3 ГГц или AMD Ryzen 3 с тактовой частотой 3,1 ГГц или лучше;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 или AMD Radeon R9 290/RX470;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 7/Windows 10.

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процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 1800X или лучше;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega56;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 2560x1440 при 60 кадрах в секунду на высоких настройках качества):

DOOM Eternal выйдет 20 марта. Напомним, что по масштабу и продолжительности DOOM Eternal примерно вдвое превосходит DOOM (2016), так что насладиться новинкой можно будет вдоволь.