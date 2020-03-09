NetherRealm Studios продолжает раз в несколько месяцев пополнять Mortal Kombat 11 новыми персонажами из состава платного набора Kombat Pack. Заключительным новым героем должен был стать гостевой персонаж Спаун, и сегодня разработчики опубликовали соответствующий видеоролик игрового процесса, знакомящий нас со способностями Спауна.

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Все обладатели Kombat Pack получат доступ к Спауну уже 17 марта; все остальные смогут присоединиться к ним спустя неделю — 24 марта.

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Ходят слухи, что на этом поддержка Mortal Kombat новым контентом не закончится: якобы разработчики готовят новый Kombat Pack, в состав которого входят четыре персонажа вселенной Mortal Kombat и два «гостя», в том числе Майкл Майерс (главный злодей серии ужастиклв «Хэллоуин).