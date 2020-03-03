За месяц до церемонии награждения BAFTA Games Awards Британская академия кино и телевизионных искусств, представила номинантов на звание лучших в сегменте видеоигр. В отличие от большинства других премий, в BAFTA Games Awards нет разделения на лучшие игры в тех или иных жанрах, вместо этого Британская академия кино и телевизионных искусств предпочитает награждать игры за более «широкие» достижения. Так уж сложилось, что Control и Death Stranding представлены в большем числе номинаций, чем остальные проекты, став тем самым лидерами.

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Лучшая анимация:

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Luigi's Mansion 3

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

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Премия за достижение в художественной области:

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Knights and Bikes

Sayonara Wild Hearts

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Премия за достижение в области звука:

Ape Out

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Star Wars Jedi: Fallen Order

Untitled Goose Game

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Премия за технические достижения:

A Plague Tale: Innocence

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Metro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

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Лучшая игра:

Control

Disco Elysium

Luigi's Mansion 3

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game

Лучшая мобильная игра:

Assemble with Care

Call of Duty: Mobile

Dead Man's Phone

Pokemon Go

Tangle Tower

What the Golf?

Лучшая британская игра:

DiRT Rally 2.0

Heaven's Vault

Knights and Bikes

Observation

Planet Zoo

Total War: Three Kingdoms

Лучший дебют:

Ape Out

Death Stranding

Disco Elysium

Katana Zero

Knights and Bikes

Manifold Garden

Лучшая развивающаяся игра:

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Fortnite

No Man's Sky: Beyond

Path of Exile

Лучшая семейная игра:

Concrete Genie

Knights and Bikes

Luigi's Mansion 3

Untitled Goose Game

Vacation Simulator

Wattam

«Игра за пределами развлечения»:

Civilization VI: Gathering Storm

Death Stranding

Kind Words (lo fi chill beats to write to)

Life is Strange 2

Neo Cab

Ring Fit Adventure

Лучший геймдизайн:

Baba is You

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Wattam

Лучший мультиплеер:

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Luigi's Mansion 3

Tick Tock: A Tale for Two

The Division 2

Лучшее музыкальное сопровождение:

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Wattam

Лучшее повествование:

Control

Disco Elysium

Life is Strange 2

Outer Wilds

The Outer Worlds

Star Wars Jedi: Fallen Order

Лучший проект в новой интеллектуальной собственности:

Baba is You

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Лучший исполнитель главной роли:

Лора Бэйли за роль Кейт Диаз из Gears 5

Кортни Хоуп за роль Джесси Фейден из Control

Логан Маршалл-Грин за роль Дэвида из Telling Lies

Гонсало Мартин за роль Шона Диаза из Life is Strange 2

Бэрри Слоун за роль капитана Прайса из Call of Duty: Modern Warfare

Норман Ридус за роль Сэма Бриджеса из Death Stranding

Лучший исполнитель роли второго плана:

Джолин Андерсен за роль Карен Рейнольдс из Life is Strange 2

Трой Бейкер за роль Хиггса из Death Stranding

Сара Бартоломью за роль Кэссиди из Life is Strange 2

Аиша Исса за роль Флисс из The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Леа Сейду за роль Фрэджайл из Death Stranding

Мартти Суосало за роль Уборщика Ахти из Control

Церемония награждения BAFTA Games Awards 2020 пройдёт ровно через месяц — 2 апреля. Высшую награду BAFTA в сегменте видеоигр в этом году получит Хидео Кодзима. Британская академия кино и телевизионных искусств признала его выдающиеся достижения в видеоиграх.