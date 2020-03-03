Death Stranding и Control стали лидерами по числу номинаций BAFTA Games Awards 2020
За месяц до церемонии награждения BAFTA Games Awards Британская академия кино и телевизионных искусств, представила номинантов на звание лучших в сегменте видеоигр. В отличие от большинства других премий, в BAFTA Games Awards нет разделения на лучшие игры в тех или иных жанрах, вместо этого Британская академия кино и телевизионных искусств предпочитает награждать игры за более «широкие» достижения. Так уж сложилось, что Control и Death Stranding представлены в большем числе номинаций, чем остальные проекты, став тем самым лидерами.
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Лучшая анимация:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Death Stranding
- Luigi's Mansion 3
- Sayonara Wild Hearts
- Sekiro: Shadows Die Twice
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Премия за достижение в художественной области:
- Concrete Genie
- Control
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Knights and Bikes
- Sayonara Wild Hearts
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Премия за достижение в области звука:
- Ape Out
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Death Stranding
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Untitled Goose Game
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Премия за технические достижения:
- A Plague Tale: Innocence
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Death Stranding
- Metro Exodus
- Sekiro: Shadows Die Twice
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Лучшая игра:
- Control
- Disco Elysium
- Luigi's Mansion 3
- Outer Wilds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Untitled Goose Game
Лучшая мобильная игра:
- Assemble with Care
- Call of Duty: Mobile
- Dead Man's Phone
- Pokemon Go
- Tangle Tower
- What the Golf?
Лучшая британская игра:
- DiRT Rally 2.0
- Heaven's Vault
- Knights and Bikes
- Observation
- Planet Zoo
- Total War: Three Kingdoms
Лучший дебют:
- Ape Out
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Katana Zero
- Knights and Bikes
- Manifold Garden
Лучшая развивающаяся игра:
- Apex Legends
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV: Shadowbringers
- Fortnite
- No Man's Sky: Beyond
- Path of Exile
Лучшая семейная игра:
- Concrete Genie
- Knights and Bikes
- Luigi's Mansion 3
- Untitled Goose Game
- Vacation Simulator
- Wattam
«Игра за пределами развлечения»:
- Civilization VI: Gathering Storm
- Death Stranding
- Kind Words (lo fi chill beats to write to)
- Life is Strange 2
- Neo Cab
- Ring Fit Adventure
Лучший геймдизайн:
- Baba is You
- Control
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Wattam
Лучший мультиплеер:
- Apex Legends
- Borderlands 3
- Call of Duty: Modern Warfare
- Luigi's Mansion 3
- Tick Tock: A Tale for Two
- The Division 2
Лучшее музыкальное сопровождение:
- Control
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening
- Wattam
Лучшее повествование:
- Control
- Disco Elysium
- Life is Strange 2
- Outer Wilds
- The Outer Worlds
- Star Wars Jedi: Fallen Order
Лучший проект в новой интеллектуальной собственности:
- Baba is You
- Control
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Untitled Goose Game
Лучший исполнитель главной роли:
- Лора Бэйли за роль Кейт Диаз из Gears 5
- Кортни Хоуп за роль Джесси Фейден из Control
- Логан Маршалл-Грин за роль Дэвида из Telling Lies
- Гонсало Мартин за роль Шона Диаза из Life is Strange 2
- Бэрри Слоун за роль капитана Прайса из Call of Duty: Modern Warfare
- Норман Ридус за роль Сэма Бриджеса из Death Stranding
Лучший исполнитель роли второго плана:
- Джолин Андерсен за роль Карен Рейнольдс из Life is Strange 2
- Трой Бейкер за роль Хиггса из Death Stranding
- Сара Бартоломью за роль Кэссиди из Life is Strange 2
- Аиша Исса за роль Флисс из The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
- Леа Сейду за роль Фрэджайл из Death Stranding
- Мартти Суосало за роль Уборщика Ахти из Control
Церемония награждения BAFTA Games Awards 2020 пройдёт ровно через месяц — 2 апреля. Высшую награду BAFTA в сегменте видеоигр в этом году получит Хидео Кодзима. Британская академия кино и телевизионных искусств признала его выдающиеся достижения в видеоиграх.
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