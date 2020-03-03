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Death Stranding и Control стали лидерами по числу номинаций BAFTA Games Awards 2020

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За месяц до церемонии награждения BAFTA Games Awards Британская академия кино и телевизионных искусств, представила номинантов на звание лучших в сегменте видеоигр. В отличие от большинства других премий, в BAFTA Games Awards нет разделения на лучшие игры в тех или иных жанрах, вместо этого Британская академия кино и телевизионных искусств предпочитает награждать игры за более «широкие» достижения. Так уж сложилось, что Control и Death Stranding представлены в большем числе номинаций, чем остальные проекты, став тем самым лидерами.

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Лучшая анимация:

  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Control
  • Death Stranding
  • Luigi's Mansion 3
  • Sayonara Wild Hearts
  • Sekiro: Shadows Die Twice

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Премия за достижение в художественной области:

  • Concrete Genie
  • Control
  • Death Stranding
  • Disco Elysium
  • Knights and Bikes
  • Sayonara Wild Hearts

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Премия за достижение в области звука:

  • Ape Out
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Control
  • Death Stranding
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Untitled Goose Game

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Премия за технические достижения:

  • A Plague Tale: Innocence
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Control
  • Death Stranding
  • Metro Exodus
  • Sekiro: Shadows Die Twice

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Лучшая игра:

  • Control
  • Disco Elysium
  • Luigi's Mansion 3
  • Outer Wilds
  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Untitled Goose Game

Лучшая мобильная игра:

  • Assemble with Care
  • Call of Duty: Mobile
  • Dead Man's Phone
  • Pokemon Go
  • Tangle Tower
  • What the Golf?

Лучшая британская игра:

  • DiRT Rally 2.0
  • Heaven's Vault
  • Knights and Bikes
  • Observation
  • Planet Zoo
  • Total War: Three Kingdoms

Лучший дебют:

  • Ape Out
  • Death Stranding
  • Disco Elysium
  • Katana Zero
  • Knights and Bikes
  • Manifold Garden

Лучшая развивающаяся игра:

  • Apex Legends
  • Destiny 2
  • Final Fantasy XIV: Shadowbringers
  • Fortnite
  • No Man's Sky: Beyond
  • Path of Exile

Лучшая семейная игра:

  • Concrete Genie
  • Knights and Bikes
  • Luigi's Mansion 3
  • Untitled Goose Game
  • Vacation Simulator
  • Wattam

«Игра за пределами развлечения»:

  • Civilization VI: Gathering Storm
  • Death Stranding
  • Kind Words (lo fi chill beats to write to)
  • Life is Strange 2
  • Neo Cab
  • Ring Fit Adventure

Лучший геймдизайн:

  • Baba is You
  • Control
  • Disco Elysium
  • Outer Wilds
  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Wattam

Лучший мультиплеер:

  • Apex Legends
  • Borderlands 3
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Luigi's Mansion 3
  • Tick Tock: A Tale for Two
  • The Division 2

Лучшее музыкальное сопровождение:

  • Control
  • Death Stranding
  • Disco Elysium
  • Outer Wilds
  • The Legend of Zelda: Link’s Awakening
  • Wattam

Лучшее повествование:

  • Control
  • Disco Elysium
  • Life is Strange 2
  • Outer Wilds
  • The Outer Worlds
  • Star Wars Jedi: Fallen Order

Лучший проект в новой интеллектуальной собственности:

  • Baba is You
  • Control
  • Death Stranding
  • Disco Elysium
  • Outer Wilds
  • Untitled Goose Game

Лучший исполнитель главной роли:

  • Лора Бэйли за роль Кейт Диаз из Gears 5
  • Кортни Хоуп за роль Джесси Фейден из Control
  • Логан Маршалл-Грин за роль Дэвида из Telling Lies
  • Гонсало Мартин за роль Шона Диаза из Life is Strange 2
  • Бэрри Слоун за роль капитана Прайса из Call of Duty: Modern Warfare
  • Норман Ридус за роль Сэма Бриджеса из Death Stranding

Лучший исполнитель роли второго плана:

  • Джолин Андерсен за роль Карен Рейнольдс из Life is Strange 2
  • Трой Бейкер за роль Хиггса из Death Stranding
  • Сара Бартоломью за роль Кэссиди из Life is Strange 2
  • Аиша Исса за роль Флисс из The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
  • Леа Сейду за роль Фрэджайл из Death Stranding
  • Мартти Суосало за роль Уборщика Ахти из Control

Церемония награждения BAFTA Games Awards 2020 пройдёт ровно через месяц — 2 апреля. Высшую награду BAFTA в сегменте видеоигр в этом году получит Хидео Кодзима. Британская академия кино и телевизионных искусств признала его выдающиеся достижения в видеоиграх.

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