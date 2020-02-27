Хидео Кодзима получит высшую награду BAFTA
Сегодня стало известно, что Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняла решение в этом году удостоить знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзиму своей наивысшей награды — BAFTA Fellowship — которую присуждают за выдающиеся достижения в кино, телевидении, а с 2007 года ещё и в видеоиграх.
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Церемония награждения пройдёт второго апреля, а Хидео Кодзима уже поблагодарил Британскую академию кино и телевизионных искусств за оказанную честь.
рекламаДо Хидео Кодзимы награду BAFTA Fellowship за выдающиеся достижения в видеоиграх получали Джон Кармак, Тим Шейфер, Гейб Ньюэлл, Питер Мулинье, Уилл Райт и другие видные деятели индустрии.
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