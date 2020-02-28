Авторы SOMA и Amnesia опубликовали тизер своей новой игры
В конце прошлого года студия Frictional Games начала «тизерить» один из своих новых проектов: сперва нам показали мерцающую светлую точку, затем эта точка стала расширяться, и вот теперь разработчики опубликовали первый тизер, в котором девушка убеждает себя, что она «Всё ещё Тази» и что ей необходимо кого-то разыскать.
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Пока что сложно делать выводы, но, вероятнее всего, перед нами новый интерактивный ужастик. О том, что Frictional Games работает над проектом в этом жанре, нам известно ещё с 2017 года.
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Как бы то ни было, публикация тизера — это уже большой шаг, приближающий нас к полноценному анонсу. Возможно, Frictional Games потерпит до E3 2020. Учитывая неторопливость компании, это вполне реалистичный сценарий.
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