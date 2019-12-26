О том, что студия Frictional Games, известная по сериям Penumbra и Amnesia, а также по SOMA, трудится над двумя новыми проектами, нам известно ещё с 2017 года. Один из них должен стать продолжателем идей интерактивных ужастиков, второй же полностью отойдёт от данной концепции.

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С тех пор о проектах практически ничего не было слышно. Тишина продолжается и по сей день, но, похоже, скоро радиомолчание завершится: глазастые обитатели Сети обнаружили, что студия Frictional Games обновила главную страничку посвящённого своим новым творениям сайта.

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Теперь на страничке мерцает светлая точка, что может означать практически что угодно, но рискнём предположить, что анонс нового проекта студии уже не за горами. Впрочем, вряд ли он случится до нового года.

SOMA вышла в 2015 году, так что Frictional Games уже объективно пора порадовать нас чем-то новеньким.