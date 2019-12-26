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О том, что студия Frictional Games, известная по сериям Penumbra и Amnesia, а также по SOMA, трудится над двумя новыми проектами, нам известно ещё с 2017 года. Один из них должен стать продолжателем идей интерактивных ужастиков, второй же полностью отойдёт от данной концепции.

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С тех пор о проектах практически ничего не было слышно. Тишина продолжается и по сей день, но, похоже, скоро радиомолчание завершится: глазастые обитатели Сети обнаружили, что студия Frictional Games обновила главную страничку посвящённого своим новым творениям сайта.

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Теперь на страничке мерцает светлая точка, что может означать практически что угодно, но рискнём предположить, что анонс нового проекта студии уже не за горами. Впрочем, вряд ли он случится до нового года.

SOMA вышла в 2015 году, так что Frictional Games уже объективно пора порадовать нас чем-то новеньким.

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Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
14:50
Не особо вникал в суть закона, но думаю специально для Российского рынка, что-нибудь придумают. И будут продолжать продавать ыФоны, все таки капиталисты такие, мать продадут, но копейку получат.
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SeTi2019
14:48
А зачем ему разъемы Com порт, флоппи-дисковод и IDE жесткий диск (да еще и дорожки напрямую от проца)? Ретро из начала 2000-х?
В России разрабатывают самый мощный процессор в мире Multiclet S2 производительностью 81,9 TФлопс
Andru Smith
14:45
Все вменяемые люди возьмут 2060 за эти деньги.
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ZeroCooolX
14:44
Конечно другой. Таких терпил (холопов барских) ещё поискать.
В Минпромторге заявили, что Россия мало потеряет от ухода Apple с отечественного рынка
DOaG
14:43
На прототипеах майнят.
В России разрабатывают самый мощный процессор в мире Multiclet S2 производительностью 81,9 TФлопс
ZeroCooolX
14:42
Как зачем. Пилят. Вот только не трубы) Там ведь не только труба по заливу. Там труба от Ямала. А это огого сколько контрактов царским боярам. Причём сейчас и старые сети недогружены огого как.
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LazyCamel
14:41
мгимо финишед? :)
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DOaG
14:40
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ZeroCooolX
14:39
Етить. А нахера китайцу вообще что-то покупать из-за рубежа (осуждаю закрытие границ). Там у них своего таким навалом. У нас же ничего достойного нет.
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Batareykin
14:39
Нано технологи, фото под микроскопом. Вы только посмотрите как им удалось впихнуть на подложку в 1 нанометр столько разьемов.
В России разрабатывают самый мощный процессор в мире Multiclet S2 производительностью 81,9 TФлопс
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