Baldur’s Gate III заявлена к релизу на двух платформах — PC и Google Stadia — и после мировой премьеры игрового процесса разработчики дали несколько интервью крупным игровым изданиям. Так, журналисты Eurogamer затронули тему консольного релиза Baldur’s Gate III, на что получили любопытный ответ, из которого можно сделать вывод о «некстгенности» нового «Балдура».

реклама

По словам исполнительного продюсера Baldur’s Gate III Дэвида Уолгрейва, с технической точки зрения Baldur’s Gate III — значительно более продвинутая игра, чем Divinity Original Sin и Divinity Original Sin II, поэтому у разработчиков возникают большие сомнения в возможности её адекватной работы на консолях нынешнего поколения (Xbox One и PlayStation 4). Вероятности консольного релиза Larian не исключает, но, соответственно, если это и произойдёт, то уже на «некстгене».

реклама

Также появились и другие сведения. В частности, Larian Studios позиционирует Baldur’s Gate III как высокобюджетный (AAA) проект, над которым трудятся около двухсот пятидесяти разработчиков в различных подразделениях по всему миру. Высокий бюджет уже можно определить по высококачественной графике и использованию системы захвата движений.

реклама

Baldur’s Gate III позиционируется как игра на длительное прохождение: основная сюжетная линия проходится примерно за сорок часов, а выполнение всех квестов займёт порядка сотни часов. Иными словами, если вы работающий человек, который может выделить на игры лишь по паре часов в день (и то не каждый), то Baldur’s Gate III будет с вами на протяжении нескольких месяцев. Кстати, при желании прохождение можно разделить с друзьями: в Baldur’s Gate III предусмотрен кооператив.

В этом году игра выйдет по программе раннего доступа. Но пока без конкретики. Как долго Baldur’s Gate III будут «мариновать» в раннем доступе, тоже пока можно лишь догадываться.