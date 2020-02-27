Симулятор эпидемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае
Студия Ndemic Creations в своей официальной новостной ленте сообщила о том, что её симулятор эпидемии Plague Inc. был удалён из китайского App Store. Официально причина звучит следующим образом: китайская администрация киберпространства выявила в игре запрещённый на территории Китая контент. Что именно такого запретного было обнаружено в игре, авторам не сообщили.
реклама
Разработчики удивлены таким решением, особенно, учитывая тот факт, что Plague Inc. имеет ценность с образовательной точки зрения: многие центры по контролю и профилактике заболеваний отмечали, что в игре показана правдоподобная модель развития эпидемий.
рекламаК слову, после вспышки коронавируса COVID-19 интерес сообщества к Plague Inc. взлетел до небывалых высот. Возможно, удаление игры из китайского App Store вызвано серьёзным отношением руководства страны к проблеме коронавируса (дескать, нечего веселиться, используя столь чувствительные темы), очагом развития которого стал Китай. Но пока что это лишь домыслы.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила