Студия Ndemic Creations в своей официальной новостной ленте сообщила о том, что её симулятор эпидемии Plague Inc. был удалён из китайского App Store. Официально причина звучит следующим образом: китайская администрация киберпространства выявила в игре запрещённый на территории Китая контент. Что именно такого запретного было обнаружено в игре, авторам не сообщили.

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Разработчики удивлены таким решением, особенно, учитывая тот факт, что Plague Inc. имеет ценность с образовательной точки зрения: многие центры по контролю и профилактике заболеваний отмечали, что в игре показана правдоподобная модель развития эпидемий.

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