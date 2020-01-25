Пока в новостях то и дело напоминают о вспышке опасного коронавируса в Китае с возможностью его потенциального распространения и за пределы Поднебесной, у симулятора распространения неизлечимой эпидемии Plague Inc. по иронии наблюдается резкий рост числа продаж. Как сообщает BBC, в китайском App Store данная игра взлетела на первое место в чартах.

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По мнению аналитиков, этому явлению есть вполне логичное объяснение: одни с помощью видеоигры хотят лучше понять процесс распространения инфекционного заболевания, другие же пытаются таким образом заглушить страх.

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Кстати, сами разработчики Plague Inc. из студии Ndemic Creations отмечают , что это не первый случай роста продаж их игры на фоне вспышек заболеваний: за восемь лет существования игры это уже происходило многократно. По словам авторов, они специально делали механики игры максимально правдоподобными и познавательными, и пользу от Plague Inc. уже отмечали многие центры по контролю и профилактике заболеваний.

При этом Ndemic напоминает, что Plague Inc. — это всё же игра, а не научная модель, и к нынешней вспышке коронавируса следует относиться со всей серьёзностью, ведь она касается огромного числа людей.