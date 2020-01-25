Вспышка коронавируса привела к росту продаж Plague Inc.
Пока в новостях то и дело напоминают о вспышке опасного коронавируса в Китае с возможностью его потенциального распространения и за пределы Поднебесной, у симулятора распространения неизлечимой эпидемии Plague Inc. по иронии наблюдается резкий рост числа продаж. Как сообщает BBC, в китайском App Store данная игра взлетела на первое место в чартах.
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По мнению аналитиков, этому явлению есть вполне логичное объяснение: одни с помощью видеоигры хотят лучше понять процесс распространения инфекционного заболевания, другие же пытаются таким образом заглушить страх.
рекламаКстати, сами разработчики Plague Inc. из студии Ndemic Creations отмечают, что это не первый случай роста продаж их игры на фоне вспышек заболеваний: за восемь лет существования игры это уже происходило многократно. По словам авторов, они специально делали механики игры максимально правдоподобными и познавательными, и пользу от Plague Inc. уже отмечали многие центры по контролю и профилактике заболеваний.
При этом Ndemic напоминает, что Plague Inc. — это всё же игра, а не научная модель, и к нынешней вспышке коронавируса следует относиться со всей серьёзностью, ведь она касается огромного числа людей.
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