Ubisoft пока не собирается делать Rainbow Six Siege условно-бесплатной
На днях геймдиректор Rainbow Six Siege Лерой Атанасофф в беседе с изданием PC Gamer отметил, что с точки зрения разработчиков игры её перевод на условно-бесплатную модель распространения стал бы положительным изменением благодаря увеличению её доступности и, как следствие, аудитории, однако конечное решение будет принимать Ubisoft как издатель.
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Портал PCGamesN запросил у Ubisoft комментарий на этот счёт и получил отчасти обнадёживающий ответ: хотя компания будет продолжать привлекать в Rainbow Six Siege новых игроков, на данный момент планов по переводу игры в разряд «фритуплеек» у неё нет.
рекламаИными словами, в будущем, возможно, к обсуждению этой темы вернутся, но прежде необходимо на системном уровне решить все проблемы, к которым может привести перевод игры на условно-бесплатные рельсы.
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