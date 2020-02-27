На днях геймдиректор Rainbow Six Siege Лерой Атанасофф в беседе с изданием PC Gamer отметил, что с точки зрения разработчиков игры её перевод на условно-бесплатную модель распространения стал бы положительным изменением благодаря увеличению её доступности и, как следствие, аудитории, однако конечное решение будет принимать Ubisoft как издатель.

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Портал PCGamesN запросил у Ubisoft комментарий на этот счёт и получил отчасти обнадёживающий ответ: хотя компания будет продолжать привлекать в Rainbow Six Siege новых игроков, на данный момент планов по переводу игры в разряд «фритуплеек» у неё нет.

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Иными словами, в будущем, возможно, к обсуждению этой темы вернутся, но прежде необходимо на системном уровне решить все проблемы, к которым может привести перевод игры на условно-бесплатные рельсы.