Авторы Rainbow Six Siege хотели бы перевода игры на условно-бесплатную модель распространения
Хоть Rainbow Six Siege и является одним из самых популярных сетевых шутеров на планете, по своей модели распространения это премиальная игра, пусть и часто участвующая в распродажах. Возможно ли сделать из неё условно-бесплатный боевик? На данный вопрос в беседе с журналистами PC Gamer отвечал геймдиректор Rainbow Six Siege Лерой Атанасофф.
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По словам Атанасоффа, сама команда разработчиков хотела бы, чтобы Rainbow Six Siege рано или поздно стала условно-бесплатной, поскольку это кардинально поменяет ситуацию с её доступностью. Но данное решение принимает руководство Ubisoft, да и есть одна фундаментальная проблема — так называемые смурфы, то есть, опытные игроки, намеренно создающие новые учётные записи с целью «избиения детсадовцев».
рекламаИ при переходе на условно-бесплатную модель с этим придётся что-то делать. Атанасофф намекает на применение системы более тонкого определения способностей игрока, поскольку сейчас опытный фанат «Осады» может весьма продолжительное время пребывать в среде новичков.
Сейчас рейтинг навыков в Rainbow Six Siege определяется соотношением побед к поражениям, но для выведения синеньких гномов на их истинный рейтинг этого недостаточно. В теории, в будущем в этом будет помогать и система контроля статистики; например, если игрок статистически играет сильнее, чем положено на текущем ранге, система протолкнёт его наверх быстрее, начислив больше очков за победу или отняв меньше при поражении.
рекламаВ любом случае, на данный момент это всё разговоры, и в конечном счёте решение за Ubisoft как за издателем.
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