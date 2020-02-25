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Авторы Rainbow Six Siege хотели бы перевода игры на условно-бесплатную модель распространения

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Хоть Rainbow Six Siege и является одним из самых популярных сетевых шутеров на планете, по своей модели распространения это премиальная игра, пусть и часто участвующая в распродажах. Возможно ли сделать из неё условно-бесплатный боевик? На данный вопрос в беседе с журналистами PC Gamer отвечал геймдиректор Rainbow Six Siege Лерой Атанасофф.

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По словам Атанасоффа, сама команда разработчиков хотела бы, чтобы Rainbow Six Siege рано или поздно стала условно-бесплатной, поскольку это кардинально поменяет ситуацию с её доступностью. Но данное решение принимает руководство Ubisoft, да и есть одна фундаментальная проблема — так называемые смурфы, то есть, опытные игроки, намеренно создающие новые учётные записи с целью «избиения детсадовцев».

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И при переходе на условно-бесплатную модель с этим придётся что-то делать. Атанасофф намекает на применение системы более тонкого определения способностей игрока, поскольку сейчас опытный фанат «Осады» может весьма продолжительное время пребывать в среде новичков.

Сейчас рейтинг навыков в Rainbow Six Siege определяется соотношением побед к поражениям, но для выведения синеньких гномов на их истинный рейтинг этого недостаточно. В теории, в будущем в этом будет помогать и система контроля статистики; например, если игрок статистически играет сильнее, чем положено на текущем ранге, система протолкнёт его наверх быстрее, начислив больше очков за победу или отняв меньше при поражении.

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В любом случае, на данный момент это всё разговоры, и в конечном счёте решение за Ubisoft как за издателем.

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