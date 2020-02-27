Три минуты динамичного игрового процесса DOOM Eternal
Портал IGN продолжает быть главным поставщиком геймплейных видеороликов по DOOM Eternal. На этот раз журналисты издания опубликовали трёхминутное видео прохождения одного из испытаний Slayer Gate, доступ к которым можно разблокировать во время прохождения основной кампании игры. Данные испытания представляют собой аренные сражения, в которых нужно одолеть превосходящего числом противника; как следствие, здесь наблюдается повышенная динамика боя.
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Прохождение испытаний Slayer Gate даёт игроку дополнительные очки для «прокачки» оружия, а также ключи для разблокировки супероружия Unmaker, расположенного на базе Палача Рока. Всего таких испытаний шесть, и ключей, соответственно, тоже.
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Релиз DOOM Eternal состоится 20 марта.
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