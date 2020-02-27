Портал IGN продолжает быть главным поставщиком геймплейных видеороликов по DOOM Eternal. На этот раз журналисты издания опубликовали трёхминутное видео прохождения одного из испытаний Slayer Gate, доступ к которым можно разблокировать во время прохождения основной кампании игры. Данные испытания представляют собой аренные сражения, в которых нужно одолеть превосходящего числом противника; как следствие, здесь наблюдается повышенная динамика боя.

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Прохождение испытаний Slayer Gate даёт игроку дополнительные очки для «прокачки» оружия, а также ключи для разблокировки супероружия Unmaker, расположенного на базе Палача Рока. Всего таких испытаний шесть, и ключей, соответственно, тоже.

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Релиз DOOM Eternal состоится 20 марта.