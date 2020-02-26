Новый год контентной поддержки The Elder Scrolls Online называется «Тёмное сердце Скайрима» (подробнее о нём мы писали в соответствующем материале), и формально он стартовал несколько часов назад вместе с релизом первой добавки — небольшого дополнения «Мрачная буря». DLC уже доступно на персональных компьютерах под управлением Windows и macOS, а через две недели — 10 марта — доберётся и до PlayStation 4 с Xbox One.

реклама

В состав DLC входят два новых подземелья: «Нечестивая могила» и «Ледяной предел», в которых затаились угрозы, требующие неотложной ликвидации.

реклама

Стоит напомнить, что главным нововведением The Elder Scrolls Online в этом году станет крупный аддон-глава Greymoor, который отправит игроков в Скайрим за тысячу лет до событий The Elder Scrolls V, дабы разобраться с вампирской угрозой. Так что у фанатов вселенной «Свитков» будет возможность увидеть, как выглядели знакомые локации десять веков назад.

реклама

Не менее важно также напомнить о том, что в этом году The Elder Scrolls Online наконец-то получит полноценную русскую локализацию, занимается которой сама Zenimax Online, без посредников.