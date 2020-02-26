Слухи о том, что Horizon Zero Dawn заглянет на персональные компьютеры, появляются уже так давно и со столь завидной регулярностью, что становится всё сложнее считать их слухами. Скорее, утечками информации. Сегодня очередной повод поговорить про PC-версию Horizon Zero Dawn подарило французское отделение Amazon, на страничках которого было обнаружено упоминание данной игры для платформы Windows.

реклама

В середине января новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники, знакомые с планами Sony, утверждал, что Horizon Zero Dawn выйдет на PC уже в этом году. Фанаты предполагают, что соответствующий анонс произойдёт в эту пятницу — в день рождения игры.

реклама

Как говаривал герой одного известного отечественного сериала, случайности в жизни происходят гораздо чаще, чем закономерности. Однако слухи о PC-версии Horizon Zero Dawn слишком логичны и последовательны, чтобы быть случайными. Остаётся только ждать.