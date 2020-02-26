PC-версию Horizon Zero Dawn заметили на сайте французского отделения Amazon
Слухи о том, что Horizon Zero Dawn заглянет на персональные компьютеры, появляются уже так давно и со столь завидной регулярностью, что становится всё сложнее считать их слухами. Скорее, утечками информации. Сегодня очередной повод поговорить про PC-версию Horizon Zero Dawn подарило французское отделение Amazon, на страничках которого было обнаружено упоминание данной игры для платформы Windows.
реклама
В середине января новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники, знакомые с планами Sony, утверждал, что Horizon Zero Dawn выйдет на PC уже в этом году. Фанаты предполагают, что соответствующий анонс произойдёт в эту пятницу — в день рождения игры.
реклама
Как говаривал герой одного известного отечественного сериала, случайности в жизни происходят гораздо чаще, чем закономерности. Однако слухи о PC-версии Horizon Zero Dawn слишком логичны и последовательны, чтобы быть случайными. Остаётся только ждать.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила