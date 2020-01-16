В начале декабря прошедшего года один хорошо известный отечественный игровой журналист, ссылаясь на собственные источники, утверждал, что PC-версия популярного проекта Horizon Zero Dawn выйдет в свет в 2020 году. Сегодня же появилась новая утечка на эту же тему.

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Её источником стал не кто иной, как новостной редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер. Ссылаясь на собственных знакомых с планами Sony информаторов, которым пока не разрешено общаться с прессой, Шрайер сообщил, что Horizon Zero Dawn действительно заглянет на персональные компьютеры. Компания Sony пока официальных комментариев на эту тему не предоставила.

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Напомним, что Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в начале 2017 года и получила высокие оценки как профильной прессы, так и конечных игроков. Что касается утечки, то на данном этапе нам остаётся ждать: либо подтверждения, либо опровержения.