Wolcen Lords of Mayhem ворвался в Steam на столь неожиданно высокой скорости, что разработчики, привыкшие за время пребывания проекта в раннем доступе с многократно меньшим «онлайном», не ожидали этого и не смогли как следует подготовиться. На прошлой неделе данный нестандартный «диаблоид» уже был лидером чарта недельных продаж, и вот, на следующую неделю ситуация повторилась.

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Учитывая, что у Wolcen Lords of Mayhem наблюдалось (и до сих пор отчасти наблюдается) немало технических проблем, изрядно испортивших ей репутацию, результат поистине заслуживает если не уважения, то хотя бы внимания.

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Что касается остальных девяти участников «топ-10» продаж по состоянию с 16 по 22 февраля, то на втором месте расположился абонемент на пятый год поддержки Rainbow Six Siege, на третьем — аддон Monster Hunter World Iceborne, на четвёртом и пятом — базовое и золотое издания Metro Exodus. В нижней половине «топа» в порядке убывания разместились: PUBG, Grand Theft Auto V, No Man’s Sky, оригинальная Monster Hunter World и Besiege.