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Wolcen Lords of Mayhem и Metro Exodus попали в «топ» продаж Steam

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Valve поделилась статистикой продаж игр в своём сервисе за период с 9 по 15 февраля. Закономерным лидером продаж за указанный период является «диаблоид» Wolcen Lords of Mayhem, внезапная популярность которого даже самих разработчиков застала врасплох, из-за чего им пришлось спешно решать образовавшиеся технические проблемы.

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Дальше всё весьма прозаично: второе и третье места занимают Monster Hunter World Iceborn и оригинальная версия соответственно, на четвёртом расположилась Daemon X Machina, а на пятом и шестых — стандартное и улучшенное издания Metro Exodus. Замыкают десятку лидеров (по порядку с 7 по 10 место) Azur Lane Crosswave, PUBG, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

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Стоит отметить, что столь скромный старт Metro Exodus вызван неудачной для статистики датой выхода игры в Steam. Metro Exodus вернулась в сервис Valve именно 15 февраля, тогда как у той же Wolcen Lords of Mayhem была «фора» в два дня.

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С более свежей статистикой можно ознакомиться непосредственно на страничке магазина Steam во вкладке «Лидеры продаж». На момент написания данной заметки Metro Exodus находилась на первом месте, а Wolcen Lords of Mayhem — на втором. Вот, что 40-процентная скидка делает.

Metro Exodus уже побила прошлогодний рекорд популярности в Steam, но сделать это было объективно нетрудно: год назад в Steam играть в новинку могли только предзаказчики, а сама игра целый год распространялась эксклюзивно в Epic Games Store.

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