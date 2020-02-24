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BioWare решила не отмечать день рождения Anthem

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В минувшую субботу исполнился год с момента выхода Anthem; обычно разработчики игр отмечают данные события, устраивая праздничные внутриигровые события с подарками, уникальными косметическими элементами и прочее, однако Anthem осталась без праздника, а игроки — без подарков.

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Официальный Twitter игры молчит, а о том, что у Anthem вообще-то был день рождения, вспомнил лишь геймдиректор проекта Джонатан Уорнер, который поздравил Anthem, отметил, что за прошедший год его жизнь навсегда изменилась, и поблагодарил всех, кому игра понравилась.

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Возможно, BioWare решила не распылять ресурсы на сомнительные празднования, учитывая положение Anthem и принятое студией решение о её полной переработке. Да, вам не показалось: две недели назад BioWare подтвердила, что проводит масштабные работы по переделке проекта, о чём подробнее можно почитать здесь.

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