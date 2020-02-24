Внимательные посетители официального сайта студии Obsidian Entertainment в разделе вакансий обнаружили, что компании требуется директор по анимации для неанонсированного проекта AAA-класса в жанре ролевой игры для платформ нового поколения.

реклама

От соискателя требуется иметь большой опыт в области руководства командами по анимации, обладать «выдающимися» навыками анимации четырёхногих, двуногих гуманоидных и других существ с использованием инструмента Autodesk Maya, понимать принципы анимации тканей, волос и частиц, и прочее.

реклама

Директор по анимации нового проекта Obsidian будет составлять планы работ, управлять командой аниматоров, создавать прототипы анимаций и другие материалы, выполнять роль связующего звена между анимационным отделом и другими командами разработчиков и многое другое.

О каком проекте идёт речь, на данный момент можно лишь догадываться. Стоит напомнить, что Obsidian Entertainment стала частью Xbox Game Studios, так что недостатка в финансировании у команды не будет.