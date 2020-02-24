Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Obsidian работает над высокобюджетной ролевой игрой нового поколения

+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
2080 EVGA Gaming - не Super, но Супер дешево

Внимательные посетители официального сайта студии Obsidian Entertainment в разделе вакансий обнаружили, что компании требуется директор по анимации для неанонсированного проекта AAA-класса в жанре ролевой игры для платформ нового поколения.

реклама

От соискателя требуется иметь большой опыт в области руководства командами по анимации, обладать «выдающимися» навыками анимации четырёхногих, двуногих гуманоидных и других существ с использованием инструмента Autodesk Maya, понимать принципы анимации тканей, волос и частиц, и прочее.

реклама

Директор по анимации нового проекта Obsidian будет составлять планы работ, управлять командой аниматоров, создавать прототипы анимаций и другие материалы, выполнять роль связующего звена между анимационным отделом и другими командами разработчиков и многое другое.

О каком проекте идёт речь, на данный момент можно лишь догадываться. Стоит напомнить, что Obsidian Entertainment стала частью Xbox Game Studios, так что недостатка в финансировании у команды не будет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

obsidian entertainment xbox game studios
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Obsidian работает над высокобюджетной ролевой игрой нового поколения
+
Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной
1
Rainbow Six Siege установила новый рекорд «онлайна» в Steam
3
Авторы серии стелс-игр Styx анонсировали Rogue Lords, только скриншотов и видео пока нет
1
В Сеть просочилась пачка скриншотов из ремейка Resident Evil 3
7
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
9

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 108
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 112
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
17 февраля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
3
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
71
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
34
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
45
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
6

Сейчас обсуждают

Никита Лебедев
03:05
Ага, ага
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
03:04
Ох слили идиота, да?
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
03:04
Хах понятно, ты гомодемон
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
03:01
Там максимум зион x5440
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
03:00
Мда,сначала может перестанешь скрины редачить
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
02:58
Опа твинк шланга
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
02:56
Он привык
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
02:56
Как же он задолбал уже всех, шланг хватит мы и так поняли что ты из дурки сбежал
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Dmitry Smit
02:49
Судя по фоткам в вк,7-8 класс.
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Никита Лебедев
02:49
А что там было?
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем