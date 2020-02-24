Obsidian работает над высокобюджетной ролевой игрой нового поколения
Внимательные посетители официального сайта студии Obsidian Entertainment в разделе вакансий обнаружили, что компании требуется директор по анимации для неанонсированного проекта AAA-класса в жанре ролевой игры для платформ нового поколения.
реклама
От соискателя требуется иметь большой опыт в области руководства командами по анимации, обладать «выдающимися» навыками анимации четырёхногих, двуногих гуманоидных и других существ с использованием инструмента Autodesk Maya, понимать принципы анимации тканей, волос и частиц, и прочее.
рекламаДиректор по анимации нового проекта Obsidian будет составлять планы работ, управлять командой аниматоров, создавать прототипы анимаций и другие материалы, выполнять роль связующего звена между анимационным отделом и другими командами разработчиков и многое другое.
О каком проекте идёт речь, на данный момент можно лишь догадываться. Стоит напомнить, что Obsidian Entertainment стала частью Xbox Game Studios, так что недостатка в финансировании у команды не будет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила