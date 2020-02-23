DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
Портал IGN продолжает быть стабильным источником новых игровых видеороликов по DOOM Eternal. На этот раз журналисты издания опубликовали видео прохождения одного из уровней в режиме Master Level, при котором увеличивается количество противников, а боссы появляются раньше положенного по «стандартному» прохождению. В общем, режим для тех, кто не ищет лёгких путей в играх.
реклама
Напомним, что DOOM Eternal выйдет 20 марта; новинка представляет собой сюжетное продолжение DOOM (2016), а также порадует наличием асимметричного «камерного» сетевого режима под названием Battlemode, подробнее о котором можно почитать здесь.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила