Портал IGN продолжает быть стабильным источником новых игровых видеороликов по DOOM Eternal. На этот раз журналисты издания опубликовали видео прохождения одного из уровней в режиме Master Level, при котором увеличивается количество противников, а боссы появляются раньше положенного по «стандартному» прохождению. В общем, режим для тех, кто не ищет лёгких путей в играх.

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Напомним, что DOOM Eternal выйдет 20 марта; новинка представляет собой сюжетное продолжение DOOM (2016), а также порадует наличием асимметричного «камерного» сетевого режима под названием Battlemode, подробнее о котором можно почитать здесь.

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