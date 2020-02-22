Слухи о том, что Baldur’s Gate III выйдет в этом году, начали гулять по Сети с подачи Google Stadia, сотрудники которой в рамках информационной рассылки указали текущий год как год релиза этой ожидаемой многими игры. Впоследствии разработчики из Larian Studios заявили, что Baldur’s Gate III попала в рассылку по ошибке, однако не опровергли представленную в ней информацию об «окне» релиза.

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И вот сегодня портал AltChar, ссылаясь на недавнее обращение руководства компании Hasbro (владеет издательством Wizards of the Coast и через него — правами на франшизу Dungeons & Dragons) к инвесторам, рапортовал о том, что в рамках данного обращения прозвучала информация о выпуске Baldur’s Gate III в этом году по программе раннего доступа. Более конкретными сроками руководство Hasbro не поделилось.

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Стоит отметить, что и Divinity Original Sin, и Divinity Original Sin II, разработанные Larian Studios, первоначально выходили именно в раннем доступе. По словам разработчиков, система раннего доступа сильно помогла им в сборе необходимых отзывов, устранении недостатков и внедрении запрашиваемых сообществом функций. В результате, к слову, мы имеем две игры, которые смело можно назвать одними из лучших игр всех времён и народов. Так что скептически относиться к нахождению игры от Larian в раннем доступе точно не стоит.

Скорее всего, данная информация подтвердится или будет опровергнута 27 февраля: на этот день у Larian запланирована премьера игрового процесса Baldur’s Gate III, а также публикация новых подробностей. Ждём.