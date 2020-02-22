Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: Baldur’s Gate III выйдет в этом году по программе раннего доступа

+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда

Слухи о том, что Baldur’s Gate III выйдет в этом году, начали гулять по Сети с подачи Google Stadia, сотрудники которой в рамках информационной рассылки указали текущий год как год релиза этой ожидаемой многими игры. Впоследствии разработчики из Larian Studios заявили, что Baldur’s Gate III попала в рассылку по ошибке, однако не опровергли представленную в ней информацию об «окне» релиза.

реклама

И вот сегодня портал AltChar, ссылаясь на недавнее обращение руководства компании Hasbro (владеет издательством Wizards of the Coast и через него — правами на франшизу Dungeons & Dragons) к инвесторам, рапортовал о том, что в рамках данного обращения прозвучала информация о выпуске Baldur’s Gate III в этом году по программе раннего доступа. Более конкретными сроками руководство Hasbro не поделилось.

реклама

Стоит отметить, что и Divinity Original Sin, и Divinity Original Sin II, разработанные Larian Studios, первоначально выходили именно в раннем доступе. По словам разработчиков, система раннего доступа сильно помогла им в сборе необходимых отзывов, устранении недостатков и внедрении запрашиваемых сообществом функций. В результате, к слову, мы имеем две игры, которые смело можно назвать одними из лучших игр всех времён и народов. Так что скептически относиться к нахождению игры от Larian в раннем доступе точно не стоит.

Скорее всего, данная информация подтвердится или будет опровергнута 27 февраля: на этот день у Larian запланирована премьера игрового процесса Baldur’s Gate III, а также публикация новых подробностей. Ждём.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

larian studios baldurs gate 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: Baldur’s Gate III выйдет в этом году по программе раннего доступа
+
Bethesda удалила почти все свои игры из сервиса GeForce NOW
18
Othercide — стильный черно-белый триллер с механикой XCOM
2
15 минут геймплея симулятора акулы-убийцы Maneater
4
Разработчики Microsoft Flight Simulator рассказали о реалистичной работе аэропортов в игре
3
Авторы глобальной стратегии Humankind рассказали, как важен ландшафт в их игре
6

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 109
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 98
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
98
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
110
ТОП 5 новинок от Xiaomi с AliExpress, о которых Вы точно не знали. Умная раковина от Xiaomi
1
Топ-3 телевизора 4K UHD диагональю 55” до 30 000 рублей в российском Tmall на AliExpress
6
Исследуем разгонный потенциал шины Infinity Fabric (Zen)
36
PALIT GeForce GTX 1660 Dual в моём новом компьютере - недорого, быстро, холодно
53
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
38
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
11

Сейчас обсуждают

Phobos
14:39
автор знатно лоханулся
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
Phobos
14:36
Еще и поддерживает лучи. Красножопые все это безлучное говно через год-два молча выбросят как в свое время X800/X850, тихо плача по ночам в подушку
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
GlamOtrip
14:35
Почему такой серьёзный, пупсик, улыбайся, расслабься.
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
Valik Banec
14:35
А почему нет? Прям выйгрыш будет как чашку кофе выпить? Или нос не успеешь почесать? Вопрос в другом что разница сейчас не велика между сата и nvme.
Между дорогим SSD за 200 долларов и обычным накопителем за 50 долларов в играх нет никакой разницы – результаты эксперимента
Shock Memes
14:34
Пробовал метро, ничем не отличается чем на компе.
Bethesda удалила почти все свои игры из сервиса GeForce NOW
Shock Memes
14:34
В смысле, можно играть в то что куплено.
Bethesda удалила почти все свои игры из сервиса GeForce NOW
max1024
14:32
Я что-то не понял в чем проблема то? Не везут к Вам? У меня в моем городе например вообще ничего нет, из того что есть у вас, я же не пишу статьи на эту тему. 21-й век на дворе, везде ходит почта, а ...
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
📢Спутниковый интернет Безлимитный 🔥 и бесплатный ❗в любой точке страны здесь✅
14:31
Bethesda удалила почти все свои игры из сервиса GeForce NOW
📢Спутниковый интернет Безлимитный 🔥 и бесплатный ❗в любой точке страны здесь✅
14:31
AMD Ryzen 5 4600H не смог обогнать Intel Core i7-10750H в бенчмарке 3DMark 11
📢Спутниковый интернет Безлимитный 🔥 и бесплатный ❗в любой точке страны здесь✅
14:31
В бенчмарках протестировали 10-ядерный настольный процессор Intel Core i9-10900
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем