Премьера игрового процесса Baldur’s Gate III назначена на конец февраля
О том, что на 27 февраля у Larian Studios запланировано какое-то крупное мероприятие касательно Baldur’s Gate III, нам известно ещё с середины января. Тогда разработчики лишь поделились датой проведения события, а сегодня наконец-то пояснили, что игроков ждёт ни много ни мало, а полноценная премьера игрового процесса новинки. Вдобавок разработчики поделятся новыми подробностями и новостями.
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Сроками релиза Baldur’s Gate III не обладает, но ранее по Сети гуляли толком не опровергнутые студией Larian слухи о том, что это случится уже в текущем году. Возможно, завеса тайны над этим вопросом также будет приподнята 27 февраля.
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