В конце 2008 года, когда на свет появилась PC-версия Grand Theft Auto IV, игровая общественность ещё не была столь одержима различными «ачивками». Но теперь достижения — неотъемлемая часть любой игры, и Rockstar решила привести Grand Theft Auto IV в соответствие с этими требованиями. Ознакомиться с перечнем достижений и их описаниями можно на официальной Steam-страничке игры.

реклама

Важно отметить, что система достижений станет активна через месяц — 19 марта — когда Grand Theft Auto IV вернётся в продажу в Steam. Ранее игра была оттуда изъята, потому что у неё закончились ключи для Games for Windows Live, похороненного ещё в 2014 году.

реклама

19 марта сервис GFWL из игры будет полностью «выпилен», а вместе с ним игра лишится и мультиплеера. Впрочем, есть и хорошие новости: базовая Grand Theft Auto IV будет обновлена до Complete Edition без дополнительной платы.