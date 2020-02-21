У Grand Theft Auto IV в Steam спустя 11 лет появились достижения
В конце 2008 года, когда на свет появилась PC-версия Grand Theft Auto IV, игровая общественность ещё не была столь одержима различными «ачивками». Но теперь достижения — неотъемлемая часть любой игры, и Rockstar решила привести Grand Theft Auto IV в соответствие с этими требованиями. Ознакомиться с перечнем достижений и их описаниями можно на официальной Steam-страничке игры.
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Важно отметить, что система достижений станет активна через месяц — 19 марта — когда Grand Theft Auto IV вернётся в продажу в Steam. Ранее игра была оттуда изъята, потому что у неё закончились ключи для Games for Windows Live, похороненного ещё в 2014 году.
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19 марта сервис GFWL из игры будет полностью «выпилен», а вместе с ним игра лишится и мультиплеера. Впрочем, есть и хорошие новости: базовая Grand Theft Auto IV будет обновлена до Complete Edition без дополнительной платы.
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