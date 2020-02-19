В начале года Grand Theft Auto IV пропала с полок Steam, и лишь спустя три дня Rockstar удосужилась объяснить, что у игры попросту закончились ключи для сервиса Games for Windows Live, «умершего» ещё в 2014 году. Компания пообещала, что постарается максимально оперативно найти решение образовавшейся проблемы, и вот, спустя месяц (видимо, это «оперативно») объявила о скором возвращении GTA IV в продажу в Steam.

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Игра вернётся 19 марта, но есть сразу несколько нюансов. Во-первых, в продаже будет доступна только полная версия игры — Grand Theft Auto IV Complete Edition; она заменит собой как основную Grand Theft Auto IV, так и дополнение Episodes from Liberty City. Файлы сохранений оригинальной игры при этом будут полностью совместимы с Complete-обновлением.

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Во-вторых, из игры исчезнут поддержка Games for Windows Live, режим сетевой игры и списки лидеров. В-третьих, GTA IV временно лишится радиостанций Ramjam FM, Self-Actialization FM и Vice City FM. В-четвёртых, игрокам предстоит загрузить крупное обновление, которое фактически улучшит их версии игры до Complete Edition.