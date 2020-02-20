Как известно, основной процент «налогооблажения» в Steam составляет 30 %, однако с декабря 2018 года в магазине были внедрены новые правила, по которым крупные игровые издатели могут претендовать на более мягкий, своего рода регрессивный налог. Для того чтобы рассчитывать на 25-процентный побор, прибыль с проекта в Steam должна превысить десять миллионов долларов США, а для дальнейшего снижения до 20 % нужно преодолеть отметку в 50 миллионов долларов США.

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И вот, сегодня компания CD Projekt сообщила о том, что продажи The Witcher 3 Wild Hunt преодолели заветный порог в 50 миллионов долларов, так что отныне со всех продаж игры компания будет получать 80 % выручки.

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