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CD Projekt заслужила право получать 80 % выручки от продаж The Witcher 3 в Steam

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Как известно, основной процент «налогооблажения» в Steam составляет 30 %, однако с декабря 2018 года в магазине были внедрены новые правила, по которым крупные игровые издатели могут претендовать на более мягкий, своего рода регрессивный налог. Для того чтобы рассчитывать на 25-процентный побор, прибыль с проекта в Steam должна превысить десять миллионов долларов США, а для дальнейшего снижения до 20 % нужно преодолеть отметку в 50 миллионов долларов США.

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И вот, сегодня компания CD Projekt сообщила о том, что продажи The Witcher 3 Wild Hunt преодолели заветный порог в 50 миллионов долларов, так что отныне со всех продаж игры компания будет получать 80 % выручки.

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Хотя в сообщении компании этого не указано, но за последние месяцы интерес игроков к The Witcher 3 заметно возрос на фоне популярности сериала «Ведьмак». Рост оказался столь стремительным, что The Witcher 3 побила свой релизный рекорд популярности.

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Теги

cd projekt red the witcher 3: wild hunt cd projekt
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warmuza
21:30
Ведьмаку заплатите шикарным минетом.
CD Projekt заслужила право получать 80 % выручки от продаж The Witcher 3 в Steam
Ты нищий амудодятел
21:28
потому что ты чебоксарский бомж без работы, живёшь на мамкину пенсию.
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Shock Memes
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CD Projekt заслужила право получать 80 % выручки от продаж The Witcher 3 в Steam
omoikane
21:24
А зачем люди берут себе 9900к? 8700к не тащит? А до него 7700к не тащил? Глупый вопрос. Что зены что интел берут по новее по мощнее, если могут, их право.
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burobay
21:23
Сразу 20% налог докидывайте + барыги. Но все равно в итоге гипертрейдинг за деньги предыдушего "поколения". Вкусненько. Причем - всем. Райзены 3600 будут скупать по нынешней цене райзенов 1600-2600
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в точку)
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Александр Неизвестный
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