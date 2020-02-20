Примерно месяц назад издательство Devolver Digital придумало красивую историю с отправкой в студию Croteam своего разведчика, который пал смертью храбрых, возвращаясь в компанию с добычей в виде рабочей копии Serious Sam 4. Чтобы смерть (всё это шутки, если что) разведчика не была напрасной, издатель время от времени публикует коротенькие «экранные» видеозаписи с игровым процессом.

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В свежем отрывке можно обнаружить знакомое оружие, а также нового противника, который с помощью кувалды устраивает локальное землетрясение.

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Our deep cover contact within @Croteam dropped another Serious Sam 4 leak - this one gives a glimpse of the new Brute Zealot enemy. pic.twitter.com/c9xVpcKYcg — Devolver Digital (@devolverdigital) February 19, 2020

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Когда Serious Sam 4 выйдет, неизвестно, но в конце прошлого года разработчики «толсто» намекали на то, что ждать новостей следует уже в 2020 году.