В Dying Light появился «сюжетный» уровень сложности
Месяц назад релиз Dying Light 2 был отложен на неопределённый срок, поскольку студия Techland никак не успевала с изначально обозначенным «весенним» окном релиза. Но не всё так плохо: есть же ещё и первая часть, причём до сих пор активно поддерживаемая разработчиками. Так, вчера игра получила свежее обновление, которое внедрило в неё так называемый сюжетный уровень сложности.
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За симпатичным названием скрывается максимально упрощённый режим, в котором зомби наносят игроку меньше урона, а сам игрок наносит в полтора—два раза больше урона, теряет меньше выносливости, более эффективно пользуется аптечками и так далее. Также дни в этом режиме на 25 % длиннее, а ночи — на 25 % короче.
рекламаКроме того, в игре были исправлены ошибки с недостающими эффектами частиц, были добавлены новые чертежи и оружие, новая взрывчатка, новые костюмы и исправлены небольшие огрехи.
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