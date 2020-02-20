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Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam (дополнено)

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15 февраля PC-версия Metro Exodus вернулась в Steam после резкой, неприятной, но всё же временной смены «порта постоянной приписки» на Epic Games Store. Прошло несколько дней, и руководство компании Embracer Group, владеющей Koch Media и, в свою очередь, её издательским подразделением Deep Silver, заявило о том, что довольно результатами, которые игра показала в сервисе Valve.

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По словам руководителя Embracer Group Ларса Вингефорса, он доволен тем, как Metro Exodus показала себя в Epic Games Store в целом и в первые дни продаж в Steam. И дело здесь, намекает Вингефорс, не в платформах, а в самой Metro Exodus: людям нравятся хорошие игры, и они будут продолжать демонстрировать достойные продажи на всех платформах.

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Впрочем, господин Вингефорс не поделился ни конкретными цифрами, ни какими бы то ни было другими статистическими данными. Важно помнить, что Metro Exodus после возвращения в Steam предлагалась с огромной 40-процентной скидкой, благодаря чему смогла на пару дней закрепиться на первых строчках лидеров продаж. На сегодняшний день, когда скидки закончились, а пик продаж пройден, положение игры стало закономерно более скромным.

Дополнено 20 февраля, 00:20 по МСК: Как пояснил Ларс Вингефорс, продажи Metro Exodus в Steam составили около двухсот тысяч копий, причём существенную лепту в эту статистику внесла "самая большая страна в Азии", что очень приятно удивило руководство Embracer. Очевидно, речь идёт про Китай.

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