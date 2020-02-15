Metro Exodus вышла в Steam после годового эксклюзивного размещения в Epic Games Store
Разработчики из 4A Games сдержали обещание и выпустили экшен Metro Exodus в Steam. Произошло это сегодня, 15 февраля, в 9:00, спустя год после эксклюзивного размещения в Epic Games Store. Не спешите обвинять авторов за долгое игнорирование пользователей самого популярного игрового сервиса на PC. В качестве компенсации за ожидание они устроили распродажу всех проектов серии Metro.
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Например, ту же Metro Exodus можно взять сейчас за 959 рублей (скидка составляет 40%). Та же игра, но уже в исполнении Gold Edition стоит 1558 рублей, а вот за Redux-версии Metro 2033 и Metro Last Light вообще просят смешные 104 рубля. Вся серия метро со всеми дополнениями обойдётся в 1820 рублей (скидка 47%).
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Распродажа завершится 18 февраля, у нас есть замечательная возможность пополнить библиотеку хорошими проектами. Или не пополнить.
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