Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam
15 февраля PC-версия Metro Exodus вернулась в Steam после резкой, неприятной, но всё же временной смены «порта постоянной приписки» на Epic Games Store. Прошло несколько дней, и руководство компании Embracer Group, владеющей Koch Media и, в свою очередь, её издательским подразделением Deep Silver, заявило о том, что довольно результатами, которые игра показала в сервисе Valve.
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По словам руководителя Embracer Group Ларса Вингефорса, он доволен тем, как Metro Exodus показала себя в Epic Games Store в целом и в первые дни продаж в Steam. И дело здесь, намекает Вингефорс, не в платформах, а в самой Metro Exodus: людям нравятся хорошие игры, и они будут продолжать демонстрировать достойные продажи на всех платформах.
рекламаВпрочем, господин Вингефорс не поделился ни конкретными цифрами, ни какими бы то ни было другими статистическими данными. Важно помнить, что Metro Exodus после возвращения в Steam предлагалась с огромной 40-процентной скидкой, благодаря чему смогла на пару дней закрепиться на первых строчках лидеров продаж. На сегодняшний день, когда скидки закончились, а пик продаж пройден, положение игры стало закономерно более скромным.
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