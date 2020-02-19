15 февраля PC-версия Metro Exodus вернулась в Steam после резкой, неприятной, но всё же временной смены «порта постоянной приписки» на Epic Games Store. Прошло несколько дней, и руководство компании Embracer Group, владеющей Koch Media и, в свою очередь, её издательским подразделением Deep Silver, заявило о том, что довольно результатами, которые игра показала в сервисе Valve.

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По словам руководителя Embracer Group Ларса Вингефорса, он доволен тем, как Metro Exodus показала себя в Epic Games Store в целом и в первые дни продаж в Steam. И дело здесь, намекает Вингефорс, не в платформах, а в самой Metro Exodus: людям нравятся хорошие игры, и они будут продолжать демонстрировать достойные продажи на всех платформах.

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