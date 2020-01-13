Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam (обновлено)
Обновление от 13 января: Спустя несколько дней после произошедшего Rockstar наконец-то дала официальный комментарий: дело в том, что Grand Theft Auto IV использует сервис Games for Windows Live, который приказал долго жить ещё в 2014 году. Поскольку Microsoft данный сервис больше не поддерживает, генерация новых ключей игры стала невозможна. Сейчас Rockstar занимается поиском и рассмотрением других вариантов распространения PC-версии Grand Theft Auto IV и обещает поделиться с нами информацией, как только это будет возможно.
рекламаОригинал от 10 января: Внимательные пользователи Steam из числа поклонников франшизы Grand Theft Auto обнаружили, что из продажи в сервисе Valve внезапно исчезла её четвёртая номерная часть, причём как в базовом, так и в полном изданиях. Что любопытно, при этом набор дополнений Episodes from Liberty City доступен для покупки.
рекламаЧто произошло, неизвестно, поскольку Rockstar пока официально не прокомментировала ситуацию. Вариантов несколько: у игры могли снова истечь сроки действия музыкальных лицензий, в Steam могли закончиться ключи, либо же в системе произошёл сбой.
В магазинах PlayStation Store и Microsoft Store игра пока что доступна.
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