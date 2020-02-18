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Шутер Project Nova во вселенной EVE Online окончательно отменён

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В конце 2018 года компания CCP Games объявила о том, что «заморозила» разработку тактического шутера под кодовым названием Project Nova во вселенной EVE Online. Проект не соответствовал ни стандартам качества студии, ни ожиданиям фанатов. Как результат, весь последующий год CCP Games решала, как выйти из сложившейся ситуации.

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По всей видимости, консервативными методами проект уже не спасти, поэтому сегодня компания объявила о его отмене. Вернее, об отмене той общей игровой идеи, что скрывалась за названием Project Nova. Прототипы всё же постараются задействовать: они станут основой уже для другого проекта в жанре научно-фантастического сетевого шутера компании, над которым будет трудиться её лондонское подразделение.

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А чтобы подобных ситуаций не происходило в будущем, CCP приняла решение не публиковать свои внутренние разработки и показывать общественности только уже готовые проекты. Не клеится у CCP с боевиками, ну никак не клеится. А хочется.

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