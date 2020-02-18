Авторы DOOM Eternal показали обширные возможности настройки игрового интерфейса
Разработчики из id Software продолжают демонстрировать, что DOOM Eternal — это «всем “думам” — “дум”». Нам уже не раз говорили о масштабе проекта, о его перспективном сетевом режиме Battlemode, кровавых эффектах и многом другом. Теперь настала пора показать, насколько гибким в плане настройки является местный пользовательский интерфейс. Соответствующим видео поделились журналисты IGN.
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Если коротко, то можно будет настроить практически весь интерфейс: отображение здоровья «боссов», индикаторы собранных ключей, настроить масштабирование интерфейса, его прозрачность, отображение компаса, подсказки при взаимодействии и многое-многое другое. Также со старта игры в ней будет функция смены гаммы специально для людей, страдающих различными видами цветовой слепоты.
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Кроме того, важно напомнить, что в DOOM Eternal предусмотрена возможность активации «классического» расположения оружия — по центру экрана. Так что можно будет мысленно вернуться в те далёкие времена, когда мышь была скорее ноу-хау, чем обязательным инструментом взаимодействия с ПК.
рекламаРелиз DOOM Eternal состоится 20 марта.
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