Перспективная игра-конструктор Dreams ушла «на золото»
Британская студия Media Molecule завершила работу над перспективной игрой-конструктром Dreams. То есть, в буквальном смысле завершила — проект отправился в печать. Здесь важно напомнить: ранее люди из данной компании успели выпустить довольно успешные игры, снискавшие славу на консолях PlayStation. LittleBigPlanet и Tearaway – продукты их вдумчивого и кропотливого творчества. Причём, первая игра тоже была конструктором, позволяющим, например, моделировать простенькие аркады с помощью заложенных инструментов. Британцы очень любят представлять своей аудитории инструменты для творческой самореализации. Похвально, да.
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Конструктор Dreams поступит в продажу уже 14 февраля. Проект заявлен только для PlayStation 4. С апреля прошлого года продавалась ранняя версия данной игры. Разумеется, креативно настроенные пользователи принялись реализовывать в Dreams свои таланты. Отличившихся игроков хватало. Интересные концепты тоже были. Некоторые из них оказались шуточными. Например, старший дизайнер Media Molecule поучаствовал в конкурсе на создание в Dreams наиболее реалистичной картинки с английским завтраком. И, представьте себе, победил. Результат действительно поражает.
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Ранняя версия Dreams уже не доступна для установки. Поэтому остаётся дождаться 14 февраля.
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