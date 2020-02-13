CD Projekt RED наконец-то объявила, что версия карточной игры «Гвинт» для устройств под управлением Android выйдет примерно через полтора месяца — 24 марта. При желании уже сейчас можно оформить предварительную регистрацию в Google Play и получить за неё небольшой внутриигровой подарочек в виде аватарки.

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Напомним, что версия «Гвинта» для iOS вышла в конце октября прошлого года, а с декабря разработчики полностью сделали ставку на версии игры для PC и мобильных устройств, прекратив поддерживать версии для консолей. Причина в недостаточной популярности «Гвинта» на консолях, чтобы оправдать трату ресурсов на поддержку соответствующих версий игры.