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PC-версия Detroit Become Human стала значительно менее требовательной к процессору

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Вскоре после релиза PC-версии Detroit Become Human на разработчиков из Quantic Dream посыпались жалобы на плохо проведённые оптимизационные работы. В конце года авторы пообещали решить проблемы, и вот, спустя почти два месяца выпустили обновление версии 2.0.

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В обновлённой версии решены проблемы с «подтормаживаниями» и низкой частотой кадров, а также добавлена поддержка четырёхъядерных процессоров. Таким образом, минимальные требования к процессору снизились до Intel Core i5-2300 или AMD Ryzen 3 1200 или AMD FX-8350, а рекомендованные — до Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 3 1300X при 12 Гбайтах оперативной памяти в обоих случаях.

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Для сравнения, раньше Detroit Become Human были необходимы процессоры Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 и Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 1600 в минимальных и рекомендованных требованиях соответственно.

Кроме проведённой оптимизации разработчики решили проблемы с «вылетами» в главе «Беглецы», решили проблему, препятствовавшую запуску игры, исправили утечку памяти, улучшили определение графических драйверов, исправили случайные «вылеты» и многое другое.

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